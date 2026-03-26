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▲ SKM Park Outlets高雄草衙打造會「呼吸」的巨型時光兔以及奇境花園。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲夢時代於美人節攜手「三麗鷗」推出會員限定來店好禮。（圖／夢時代提供）

▲《孤獨搖滾！》主題Café即日起夢時代登場。（圖／夢時代提供）

迎接兒童節連假，SKM Park Outlets高雄草衙特別打造會「呼吸」的巨型時光兔以及奇境花園，並推出一系列親子同樂活動與消費優惠，從熱門IP 商品、品牌折扣等一次集結；還有鈴鹿賽道樂園推出的「夢遊花園」主題大秀，與「快樂童遊」限定優惠活動。Global Mall新左營車站《美好購物節》祭多項消費回饋。夢時代4/2起推出「美人節」檔期，精選各式商品及折扣，更攜手「三麗鷗」推出會員限定來店好禮；動漫主題餐廳MyAnime Café，推出最新《孤獨搖滾！》主題Café。SKM Park Outlets 高雄草衙主打「親子玩樂X拍照X購物」一次滿足。其中，會「呼吸」的巨型時光兔以及奇境花園，成為熱門親子打卡景點。除品牌折扣外，同步推出夢幻加碼禮活動，於4/2-4/5，持SKM Pay當日累計消費滿3,000 元，即可獲得100元電子抵用金（限量）；此外，3/26-3/29，當日消費滿5,000 元或扣2,000 SKM Points點數，即可兌換「粉萌涼感風扇」乙份。鈴鹿賽道樂園帶來「夢遊花園」與「快樂童遊」兩大活動。最具童話氛圍的「夢遊花園」主題表演，以奇幻故事為主軸，邀請大小朋友一起走進充滿想像力的時序花園，孩子們將跟著人氣角色綺拉拉與皮皮拉，一同展開夢幻旅程，活動於4/3-4/6，每日16:30於戶外購物街區登場。樂園同步推出「快樂童遊」兒童節限定優惠活動，於 4/3-4/6，未滿12歲兒童可免費搭乘人氣設施「旋轉木馬」。Global Mall第一季掀起春季購物熱潮，業績較去年同期成長10%，為延續買氣，3月26日至4月15日推出《美好購物節》祭多項消費回饋，祭「滿額最高回饋20%」搭配Global Mall聯名卡線上線下再加碼，指定專門店消費滿2,000元享3%回饋，同時二、三星會員消費滿6,000元再加贈200元，還能搭配15大銀行滿額禮及行動支付優惠。《美好購物節》期間會員於餐飲品牌消費滿額即可抽「日本來回機票」。此外，今年更首度與知名插畫家包大山攜手合作，結合經典角色「熊超人」推限量療癒會員禮，包含野餐墊與不鏽鋼隨行杯、午睡毯、造型抱枕等。4月3日至4月6日兒童節連假再加碼，會員於指定專門店當日單筆消費滿2,000元贈100元電子商品禮券。夢時代4/2至4/15推出「美人節」檔期，今年集結化妝品、內睡衣、香氛品牌，推出多款特惠商品。4/2至4/8期間，全館指定店櫃限時7天當日消費滿3,000元送300元電子特別券；化妝品、香氛、內睡衣指定店櫃滿2,000元送300元；輕食滿5,000元送300元。4/9至4/15到指定化妝品、內睡衣、香氛櫃位消費滿2,000元也有送 200元活動。今年也於美人節攜手「三麗鷗」推出會員限定來店好禮，包含 「三麗鷗摺疊保冷拖輪購物車」 、「大耳狗喜拿擦髮巾浴巾組」。人氣動畫《孤獨搖滾！》2026持續引爆熱量。動漫主題餐廳MyAnime Café即日起至4/9，於高雄夢時代店推出最新主題Café，由「團結Band」帥氣又可愛的視覺設計迎接眾多粉絲，來店除了享用各式主題餐點，獨家特典以及豐富周邊商品更是不可錯過，主題期間更與《孤獨搖滾！》動畫展連動，憑展覽票根內用餐點還可獲得特製紀念卡。更多主題相關資訊敬請關注MyAnime Café粉絲專頁，用餐前請先上網訂位。