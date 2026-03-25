俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍在持續，烏克蘭軍方稱俄羅斯發動近幾個月以來最大規模襲擊，24小時內發射近1000架無人機，造成至少40人受傷。
據CNN、ABCNews報導，烏克蘭軍方表示，在一次罕見的白日襲擊中，超過超過 550 架無人機射向全國各地的目標。烏克蘭當地時間23日18時至24日18時之間的24小時內，發射近1000架無人機，是單日最大規模的攻擊行動。
攻擊導致至少7死73傷，其中傷亡多為平民，甚至有兒童在內。
烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，這是當天規模最大的襲擊之一，無人機瞄準了烏克蘭中部和西部地區。空軍方面表示，至少已確認15起攻擊事件，至少有541架無人機被擊落或摧毀。
烏克蘭官員稱，市中心也遭到襲擊，公寓、婦產科醫院都遭到損壞。聯合國教科文組織認證的世界遺產，利沃夫（Lviv）伯納丁修道院建築群的一部分教堂建築也遭到襲擊。
與此同時，俄羅斯庫爾斯克地區代理州長稱，一名55歲男子在烏克蘭無人機襲擊中喪生，另有13人受傷。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日晚間痛批，這次襲擊的規模清楚表明，俄羅斯無意真正結束這場戰爭。如果不向俄羅斯施加更多更強大的壓力，如果不在莫斯科給俄羅斯造成重大損失，他們就不會有意願結束戰爭，重返和平。
俄羅斯的春季攻勢已經再次展開，裝甲部隊持續向烏克蘭東部推進，意圖佔領頓巴斯地區。烏克蘭總司令聲稱，不到一週的時間裡，俄軍已有超過8700名士兵傷亡，不過數字尚未被證實。
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攻擊導致至少7死73傷，其中傷亡多為平民，甚至有兒童在內。
烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，這是當天規模最大的襲擊之一，無人機瞄準了烏克蘭中部和西部地區。空軍方面表示，至少已確認15起攻擊事件，至少有541架無人機被擊落或摧毀。
烏克蘭官員稱，市中心也遭到襲擊，公寓、婦產科醫院都遭到損壞。聯合國教科文組織認證的世界遺產，利沃夫（Lviv）伯納丁修道院建築群的一部分教堂建築也遭到襲擊。
與此同時，俄羅斯庫爾斯克地區代理州長稱，一名55歲男子在烏克蘭無人機襲擊中喪生，另有13人受傷。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日晚間痛批，這次襲擊的規模清楚表明，俄羅斯無意真正結束這場戰爭。如果不向俄羅斯施加更多更強大的壓力，如果不在莫斯科給俄羅斯造成重大損失，他們就不會有意願結束戰爭，重返和平。
俄羅斯的春季攻勢已經再次展開，裝甲部隊持續向烏克蘭東部推進，意圖佔領頓巴斯地區。烏克蘭總司令聲稱，不到一週的時間裡，俄軍已有超過8700名士兵傷亡，不過數字尚未被證實。