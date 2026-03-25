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中東停火有望！外媒報導美國已向伊朗提出終戰提案，受此消息提振，美股25日開盤上漲，道瓊工業指數上漲548點，漲幅1.2%；標普500指數上漲1%；那斯達克指數上漲1.1%，原油價格暴跌。截至美東時間上午10時15分，道瓊工業指數上漲336.25點，漲幅0.73%，暫報46,460.31點；標普500指數上漲47.87點，漲幅0.73%%，暫報6,604.24點；那斯達克指數上漲245.67點，漲幅1.13%，暫報22,007.57點；費城半導體指數上漲104.83點，漲幅1.33%，暫報7,977.54點。WTI西德州原油期貨下跌3.82%，下跌3.53美元，至每桶88.82美元；布蘭特原油期貨下跌3.99%，下跌4美元至每桶96.23美元。個股部分，輝達上漲2.49%、台積電ADR上漲1.05%、蘋果上漲0.38%、Meta上漲1.2%、Google上漲0.15%、特斯拉上漲2.61%。CNBC報導，美聯社引述巴基斯坦匿名官員說法，伊朗已經收到美國提出的15點和平方案，但雙方立場似乎相距甚遠，攻擊行動也仍在繼續。WTI西德州原油與布蘭特原油分別下跌到每桶88美元及100美元，隨著油價下跌和和平前景的改善，美國公債殖利率也大幅下挫。週三，科技股上漲支撐了整體市場，其中輝達、AMD及英特爾等都上漲。受惠於穩健經濟的股票也紛紛走高，金融和工業類股均呈現上漲趨勢。摩根大通交易部門在一份報告中指出，儘管伊朗國內誰能限制軍事活動以及如何滿足以色列的利益仍存在疑問，但市場似乎表達了一種預期，即希望從當前位置反彈走高。此外，伊朗是否會放棄此前的要求，包括針對未來侵略的安全保證以及對此次衝突造成的損失進行賠償，目前尚不明朗。