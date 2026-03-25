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▲IVE宣布九月站上台北小巨蛋開唱。（圖／IG@ivestarship）

張員瑛又要來台灣了！她所屬女團IVE宣布今年9月11日、9月12日到台北小巨蛋開唱，繼上次2024年在林口體育館開唱之後，睽違2年半再次來到台北舉辦專場演唱會，本次場地也升級至小巨蛋，不過卻讓許多DIVE（粉絲名）哀聲遍野，直呼「位子太少感覺會搶不到票！」IVE今（25）晚公開世界巡演海報，正式宣布《IVE WORLD TOUR》最新場次，除了北美、亞洲、澳洲與紐西蘭多地演出外，最讓台灣粉絲暴動的，莫過於海報最下方清楚寫著「SEP 11 TAIPEI – TAIPEI ARENA」與「SEP 12 TAIPEI – TAIPEI ARENA」，證實將於9月11日、9月12日連續兩天登上台北小巨蛋開唱，目前售票資訊、票價尚未出爐，一有最新消息《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新。然而演唱會消息一公佈，許多粉絲卻笑不出來，馬上陷入搶票焦慮中，雖然IVE此次一口氣在台北連唱兩天，預計會開放近3萬張門票讓粉絲搶購，但以她們近年來人氣節節高升，加上成員張員瑛、安兪真等人都話題度超高，因此小巨蛋的座位數可以說是完全不夠賣，讓粉絲直呼「開兩場也很危險」、「DIVE笑不出來了」、「現在就開始怕搶不到票」、「拜託加場。」IVE自出道以來憑藉〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉等夯曲迅速躍升為韓流大勢女團，不只音源成績亮眼，海外巡演號召力也持續攀升，本次睽違2年半再度來台舉辦專場演唱會，且場地從上次的林口體育館升級到台北小巨蛋，令粉絲又期待又興奮！