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國民黨北市議員第一階段登記截止，在士林北投區部分，新人賴苡任、黃子哲、林揚庭3搶2。不過黃子哲登記參選時，帶了一隻抓耙仔道具，大酸「如果壞人可以加權100%，好人很難當選」高喊，「不要背骨仔、拒絕抓耙仔」，事後更在臉書質疑，為何罷瑤會罷到把同志送蹲苦窯？為何被考紀會認定傷害黨譽的同志，至今毫無悔意跟歉意？言行直指對手、前罷瑤召集人賴以任。北市花卉公司副董事長黃子哲今完成登記，受訪時透露自己是「選而不競、備戰後援」，就是牛棚投手，因為場上投手一些不正當手法被裁判認定犯規，隨時可能驅逐出場，所以他準備好要備戰救援。黃子哲說，原本沒有很高意願參選，但若不登記就可能讓備受爭議的人被提名，這是國民黨人不樂見的，「國民黨需要脫胎換骨，不是黑心背骨」黃子哲事後也在臉書開砲，感謝女友慷慨解囊，讓他湊齊50萬登記，另外也感謝神秘民調土豪把他列入參選人，他沒公開宣布參選還有20%左右支持度，讓他受寵若驚。黃子哲更說，感謝台北市考紀會委員，對違紀者做了公正且正確的認定，希望後續懲處盡快完成，還受傷的國民黨跟同志公道。黃子哲也在臉書貼出前北市黨部主委黃呂錦茹受訪照片，直指對手賴以任，為何罷瑤會罷到把自己同志送去蹲苦窯?出賣的人開心登記參選，被出賣的人傷心離開黨部，為什麼一個被考紀會認定傷害黨譽的同志，至今毫無悔意與歉意，連黃呂主委之前受訪時都說「這傷害太深」，結果這個人還大搖大擺的高調參選，是把國民黨當塑膠嗎？