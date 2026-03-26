中央氣象署表示，今（26）日白天回溫，各地多雲到晴，周五（3月27日）鋒面通過，北部、東部降雨機率提高。周六至下周一（3月28日至3月30日）天氣轉穩、氣溫逐日回升。下周二、三（3月31日至4月1日）將有結構完整鋒面襲台，為近期降雨最明顯時段，清明連假受鋒面或華南雲系影響，降雨機率也偏高。
今天天氣：東北季風減弱 中午熱飆30度
3月26日今天的天氣，清晨東北季風影響，天氣稍涼，各地低溫約18至22度，白天起東北季風減弱，北部、東半部高溫23至26度，中南部高溫27至31度，南部近山區的平地或河谷甚至會更高一些，中午前後紫外線可達過量級，外出請注意防曬並多補充水分。
天氣方面，各地大多為多雲到晴，花東地區有局部短暫陣雨，恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，明天晚起鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨，晚間在外請攜帶雨具備用。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；晚間馬祖及臺中以北地區有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：新一波鋒面抵達 北部、東部雨勢再起
3月27日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過及東北季風增強並影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：下周春雨鋒面更強 清明連假天氣差
氣象署提及，周六至下週一天氣回歸穩定，全台都是多雲到晴為主，僅東部有些降雨機率，午後南部山區有零星短暫陣雨。下周二、下周三預計是近期雨下最多的時段，屆時有一波結構較完整的鋒面襲台，降雨範圍遍佈中部以北、東半部，全天都有短暫陣雨，中南部山區也會有局部短暫陣雨。
針對清明連假天氣，氣象署則補充，由於屬於較長期的預報，不確定性大，但可以確定的是，清明連假相較於本周，可能會受到鋒面或華南雲系的影響，整體呈現降雨機率較高的環境，民眾務必特別留意最新天氣動態。
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3月26日今天的天氣，清晨東北季風影響，天氣稍涼，各地低溫約18至22度，白天起東北季風減弱，北部、東半部高溫23至26度，中南部高溫27至31度，南部近山區的平地或河谷甚至會更高一些，中午前後紫外線可達過量級，外出請注意防曬並多補充水分。
天氣方面，各地大多為多雲到晴，花東地區有局部短暫陣雨，恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，明天晚起鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨，晚間在外請攜帶雨具備用。
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；晚間馬祖及臺中以北地區有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：新一波鋒面抵達 北部、東部雨勢再起
3月27日明天的天氣，氣象署說明，鋒面通過及東北季風增強並影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
氣象署提及，周六至下週一天氣回歸穩定，全台都是多雲到晴為主，僅東部有些降雨機率，午後南部山區有零星短暫陣雨。下周二、下周三預計是近期雨下最多的時段，屆時有一波結構較完整的鋒面襲台，降雨範圍遍佈中部以北、東半部，全天都有短暫陣雨，中南部山區也會有局部短暫陣雨。
針對清明連假天氣，氣象署則補充，由於屬於較長期的預報，不確定性大，但可以確定的是，清明連假相較於本周，可能會受到鋒面或華南雲系的影響，整體呈現降雨機率較高的環境，民眾務必特別留意最新天氣動態。