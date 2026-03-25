我是廣告 請繼續往下閱讀

中東停火各說各話？外媒報導美國已向伊朗提出終戰提案，但伊朗官媒稱，德黑蘭拒絕美國停火協議，並提出伊朗版本的5點美聯社此前報導，巴基斯坦官員表示，伊朗已經收到美國提出的15點和平方案。國際原子能總署（IAEA）署長格羅西也表示，美國與伊朗本週可能會在巴基斯坦伊斯蘭瑪巴德舉行會談。不過，伊朗官媒伊朗國家電視台（Press TV）英語頻道報導，一名匿名官員表示，「伊朗將會在自己決定，且在自身條件得到滿足後，才會結束戰爭。」該官員還補充說，德黑蘭將繼續在中東地區發動「猛烈打擊」。伊朗官員也提出伊朗版的五點停戰計畫，包括停止殺害其官員、確保不再對其發動其他戰爭、戰爭賠償（reparations）、結束敵對行動，以及伊朗「對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）行使主權」。美聯社分析，伊朗提出的條件，特別是戰爭賠償金，以及讓伊朗擁有荷姆茲海峽的主權，對於白宮來說是極不可能接受，因為全球能源供應仍持續受到戰爭影響。