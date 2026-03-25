美國總統川普計劃設立「總統科技顧問會議」，應對人工智慧（AI）議題。白宮今（25日）宣布，總統川普計劃任命輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、Meta執行長祖克柏等科技業大咖，加入顧問委員會。
路透社報導，白宮今公布來自業界的「總統科技顧問會議」（President's Council of Advisors on Science and Technology，PCAST）首波委員名單，川普任命Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、超微公司（AMD）執行長蘇姿丰等13人。
白宮表示，川普總統領導下，PCAST將專注於新興技術給美國勞動力帶來的機遇與挑戰相關議題，並確保所有美國人在創新黃金時代（Golden Age of Innovation）蓬勃發展。
據去年1月發布的行政命令，PCAST最多可由24名成員組成。後續成員將於近期內連同委員會首次會議的資訊一同公布。
自美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1933年創立科學諮詢委員會以來，歷任總統均會設立專屬的 PCAST科學家、工程師及產業領袖顧問委員會。
川普將確保美國在AI領域的領導地位作為其第二個任期的核心優先事項，並將該技術視為與中國進行戰略競爭的關鍵領域。
最新任命表明，本屆政府與大型科技公司之間的合作更加緊密。該委員會將由白宮AI和加密貨幣沙皇薩克斯（David Sacks）和科技顧問克拉齊歐斯（Michael Kratsios）共同主持。
祖克柏和輝達表示，該委員會將有助於鞏固美國在AI領域的地位。
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白宮表示，川普總統領導下，PCAST將專注於新興技術給美國勞動力帶來的機遇與挑戰相關議題，並確保所有美國人在創新黃金時代（Golden Age of Innovation）蓬勃發展。
據去年1月發布的行政命令，PCAST最多可由24名成員組成。後續成員將於近期內連同委員會首次會議的資訊一同公布。
自美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1933年創立科學諮詢委員會以來，歷任總統均會設立專屬的 PCAST科學家、工程師及產業領袖顧問委員會。
川普將確保美國在AI領域的領導地位作為其第二個任期的核心優先事項，並將該技術視為與中國進行戰略競爭的關鍵領域。
最新任命表明，本屆政府與大型科技公司之間的合作更加緊密。該委員會將由白宮AI和加密貨幣沙皇薩克斯（David Sacks）和科技顧問克拉齊歐斯（Michael Kratsios）共同主持。
祖克柏和輝達表示，該委員會將有助於鞏固美國在AI領域的地位。