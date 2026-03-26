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不再只買UNIQLO了？一票人快40歲改買NET：CP值太高

原本偏愛購買日本品牌UNIQLO，但最近都改買台灣品牌NET，「快40歲的我，不再主力購買UNIQLO了，現在我都是買NET」。

▲不少30歲、40歲後的青壯年買衣習慣改變，不再只追求UNIQLO等大品牌，反而更偏愛高CP值的本土服飾NET。（圖／記者蕭涵云攝）

過去專注於品牌當作消費標準，但隨著年齡不再追求，實用反而變成最先關注焦點

認為UNIQLO在品質管控上仍然比較出色，且經常有特價優惠，算下來CP值完全不輸NET

▲平價服飾搶攻小資族荷包，近幾年除了國外進駐品牌像是UNIQLO、ZARA受到歡迎之外，你有沒有發現身邊許多人也開始穿NET的衣服呢？（圖/記者張嘉哲攝）

NET擺脫無聊變時髦！時尚達人也驚艷：變好逛

過去臉書粉專「時尚編輯的真心話」曾表示，從小很常買NET的商品，長大後偶爾也會進店逛逛，一些領片等小配件品質不差又便宜，就算包色也不會心疼，近年來也有不少觀光客專門來NET購物。

▲NET近年來在款式與設計風格上，越來越流行化，不只推出時下流行單品，在服飾版型上也都會參考各大品牌推出新品。（圖／記者陳雅雲攝）

NET連續15年送暖！封館寵家扶孩童：千名新生兒也受惠

NET從2021年起開始，更加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每童1萬元提貨券買新衣，全台各大地區如台北、雲林、台南、南投等家扶中心皆表示，NET已持續多年愛心行動，累積超過1300戶新生兒家庭受惠