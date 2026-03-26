台灣平價服飾市場高度競爭，各大國際快時尚如 UNIQLO、GU、Zara等進駐，以時尚設計深受消費者喜愛，但深耕在地多年的本土品牌「NET」依舊憑著高CP值在市場站穩腳步並持續成長。近期有民眾表示，年齡接近40歲後買衣習慣變了，從原本偏愛UNIQLO，但現在轉向只買NET，認為NET不只價格便宜，品質也不輸國際大牌，就連臉書粉專「時尚編輯的真心話」都曾大力稱讚，認為NET不斷進步變得越來越好逛，甚至連外國人都喜愛。
不再只買UNIQLO了？一票人快40歲改買NET：CP值太高
過去有網友在Threads分享，表示自己年齡接近40歲，但隨著年紀增長，買衣服的習慣也跟著不同，原本偏愛購買日本品牌UNIQLO，但最近都改買台灣品牌NET，「快40歲的我，不再主力購買UNIQLO了，現在我都是買NET」。
貼文瞬間引發大批民眾共鳴，不少30歲、40歲後的青壯年坦言買衣習慣變了，過去專注於品牌當作消費標準，但隨著年齡不再追求，實用反而變成最先關注焦點，「以前我也都買UQ，但我真的沒有錢錢買一件要八九百的發熱衣⋯結果在NET看到加厚發熱衣兩件$700，不買嗎？」、「剛30的我，覺得很有共鳴，又回到小學時期，重回NET的懷抱」。
不過也有人持不同看法，認為UNIQLO在品質管控上仍然比較出色，且經常有特價優惠，算下來CP值完全不輸NET，「UNIQLO有時候特價下來不輸NET，可以在換季的時候，交叉看看，絕對可以撿到便宜」、「單以品質UQ還是比較好」。
NET擺脫無聊變時髦！時尚達人也驚艷：變好逛
據了解，NET是台灣本土具有指標性的平價服飾品牌，被許多台灣人認證是「國民品牌」，其創立於1991年，在全台擁有超過148家分店。NET最初原以外銷成衣起家，後轉型為自行設計與研發，並憑藉平價高CP值、款式多樣的男女裝與童裝，成為與國際快時尚品牌抗衡的在地服飾代表。
值得一提的是，NET近幾年在款式與設計風格上越來越流行化，不只推出時下流行單品，服飾版型也都會參考各大品牌推出新品。過去臉書粉專「時尚編輯的真心話」曾表示，從小很常買NET的商品，長大後偶爾也會進店逛逛，一些領片等小配件品質不差又便宜，就算包色也不會心疼，近年來也有不少觀光客專門來NET購物。
他坦言，在2015年就稱讚過NET，表示最初對NET並沒有太大興趣，逛過一次才發現找到寶藏，品牌風格變得非常時髦，「從那時候起，只要經過，或是想找什麼樣的衣服時，我都會進去晃一圈」。他強調，雖然NET並沒有設計感過強的款式，但風格不再無聊，品質也比某些國外平價品牌好，讓外界認為企業有逐漸進步，有在思考如何重塑品牌。
NET連續15年送暖！封館寵家扶孩童：千名新生兒也受惠
NET在台灣擁有正面形象，除了旗下單品深受國人喜愛，最大原因在於長期致力社會公益。NET自2009年莫拉克風災後，已經連續15年捐贈全台家扶中心小朋友每人2千元愛心提貨券，並藉由封館方式，讓家扶孩童可以自由自在買衣逛街，這也是NET最受敬佩的特點，賦予孩子們主動選擇的權利，並提供溫馨的購物體驗。
NET從2021年起開始，更加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每童1萬元提貨券買新衣，全台各大地區如台北、雲林、台南、南投等家扶中心皆表示，NET已持續多年愛心行動，累積超過1300戶新生兒家庭受惠。NET的愛心行動替寒冬中的弱勢家庭減輕經濟負擔，且尊重受助者選擇尊嚴的作法被視為「佛心企業」而聞名至今。
資料來源：時尚編輯的真心話
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過去有網友在Threads分享，表示自己年齡接近40歲，但隨著年紀增長，買衣服的習慣也跟著不同，原本偏愛購買日本品牌UNIQLO，但最近都改買台灣品牌NET，「快40歲的我，不再主力購買UNIQLO了，現在我都是買NET」。
不過也有人持不同看法，認為UNIQLO在品質管控上仍然比較出色，且經常有特價優惠，算下來CP值完全不輸NET，「UNIQLO有時候特價下來不輸NET，可以在換季的時候，交叉看看，絕對可以撿到便宜」、「單以品質UQ還是比較好」。
據了解，NET是台灣本土具有指標性的平價服飾品牌，被許多台灣人認證是「國民品牌」，其創立於1991年，在全台擁有超過148家分店。NET最初原以外銷成衣起家，後轉型為自行設計與研發，並憑藉平價高CP值、款式多樣的男女裝與童裝，成為與國際快時尚品牌抗衡的在地服飾代表。
值得一提的是，NET近幾年在款式與設計風格上越來越流行化，不只推出時下流行單品，服飾版型也都會參考各大品牌推出新品。過去臉書粉專「時尚編輯的真心話」曾表示，從小很常買NET的商品，長大後偶爾也會進店逛逛，一些領片等小配件品質不差又便宜，就算包色也不會心疼，近年來也有不少觀光客專門來NET購物。
他坦言，在2015年就稱讚過NET，表示最初對NET並沒有太大興趣，逛過一次才發現找到寶藏，品牌風格變得非常時髦，「從那時候起，只要經過，或是想找什麼樣的衣服時，我都會進去晃一圈」。他強調，雖然NET並沒有設計感過強的款式，但風格不再無聊，品質也比某些國外平價品牌好，讓外界認為企業有逐漸進步，有在思考如何重塑品牌。
NET在台灣擁有正面形象，除了旗下單品深受國人喜愛，最大原因在於長期致力社會公益。NET自2009年莫拉克風災後，已經連續15年捐贈全台家扶中心小朋友每人2千元愛心提貨券，並藉由封館方式，讓家扶孩童可以自由自在買衣逛街，這也是NET最受敬佩的特點，賦予孩子們主動選擇的權利，並提供溫馨的購物體驗。
NET從2021年起開始，更加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每童1萬元提貨券買新衣，全台各大地區如台北、雲林、台南、南投等家扶中心皆表示，NET已持續多年愛心行動，累積超過1300戶新生兒家庭受惠。NET的愛心行動替寒冬中的弱勢家庭減輕經濟負擔，且尊重受助者選擇尊嚴的作法被視為「佛心企業」而聞名至今。