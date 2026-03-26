我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金智媛在寶格麗珠寶發布會中擔任C位。（圖／翻攝自寶格麗IG@bvlgari）

寶格麗大使齊聚 金智媛造型吸睛成焦點

▲安海瑟薇（如圖）現身寶格麗珠寶發布會，瞬間成為會場焦點。（圖／翻攝自寶格麗IG@bvlgari）

金智媛站C位成焦點 劉亦菲表情被放大解讀

劉亦菲近況曝光 暫別戲劇專心生活

憑藉韓劇《淚之女王》人氣攀高峰的韓國女星金智媛，近日受邀出席義大利米蘭舉行的寶格麗高級珠寶發表會，一現身便成為全場焦點，她身穿深藍色絲絨深V禮服亮相，優雅氣質與穩重氣場相互交織，在眾多國際級藝人中依舊格外醒目，尤其在大合照環節中，她被安排站在正中央位置，與安海瑟薇、劉亦菲等人同框，引發外界高度關注，也讓「C位之爭」迅速成為社群熱門話題。本次寶格麗活動邀請多位品牌代言人與國際巨星共襄盛舉，包括安海瑟薇、傑克葛倫霍、劉亦菲，以及歌手杜娃黎波與Priyanka Chopra Jonas等人皆盛裝出席，金智媛則以抹胸設計的深藍禮服現身，整體造型展現高貴與典雅氛圍。金智媛的一舉一動都散發從容自信，不少網友形容她宛如「財閥千金」般氣勢十足，不過也有部分聲音指出，她的身形過於纖細，鎖骨線條與手臂比例明顯，引發「過瘦」與「精緻」之間的討論分歧。在活動大合照釋出後，最引人注目的莫過於站位安排，金智媛此次被安排站在中央位置，與其他國際巨星相比顯得格外突出，相較之下過去常被視為焦點的劉亦菲則站在側邊，引發部分網友討論「C位是否易主」，此外有網友截圖指出劉亦菲當時的表情略顯冷淡，進一步引爆各種揣測與解讀，使相關話題迅速在微博與社群平台延燒。事實上，金智媛目前正投入新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》的拍攝，該劇改編自日本人氣作品《派遣女醫X》，備受期待，此次她特別向劇組請假飛往米蘭參與活動，顯示品牌對她的重視程度，從紅毯造型到合照站位，都可見其國際地位逐漸提升，也讓她在全球時尚與娛樂圈的影響力持續擴大。另一方面，劉亦菲自完成《玫瑰的故事》後，已有一段時間未推出新作品，據了解她對於劇本選擇相當謹慎，未有理想題材前不急於接戲，近年多以旅行與生活體驗為主。此次出席活動，雖然外型較以往略顯圓潤，但依舊維持亮眼狀態。