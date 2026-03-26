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市場表現

美國的15點和平方案

能源與債市反應

兩國仍有巨大分歧

伊朗正考慮美國提出的中東戰爭結束方案，引起交易員對於戰爭能夠緩和的期待，油價應聲回落，美股週三（25日）大幅跳漲，三大指數全數收高。台積電ADR上漲1.31％。道瓊工業指數上揚305.43點或0.66%，收46429.49點。標普500指數上漲35.53點或0.54%，收6591.90點。那斯達克指數揚升167.94點或0.77%，收21929.83點。費城半導體指數勁揚95.04點或1.21%，收7967.74點。科技股上漲也支撐週三大盤表現，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）及英特爾（Intel）股價皆大幅躍升。輝達漲3.53美元或2.01％、收178.73美元。台積電ADR（TSM）漲4.5美元或1.31％、收347.75美元。美聯社引述伊斯蘭馬巴德官員消息稱，伊朗已收到來自美國的15點終戰方案。《紐約時報》率先報導，美方透過巴基斯坦向伊朗傳遞和平計畫。不過，伊朗官方媒體週三也報導，伊朗將拒絕美國的停火提議，並提出一項五點方案，其中包括要求德黑蘭掌控荷姆茲海峽的控制權。在上述外交進展影響之下，油價承壓下跌。西德州中級原油期貨下跌2.2%，收在每桶90.32美元；國際布蘭特原油也下跌2.17%，收在102.22美元。美國公債殖利率亦隨油價下滑。雖然川普週二（24日）宣稱兩國「正在談判」，並稱德黑蘭「說話很有道理」、渴望達成和平協議，但現實情況依然嚴峻。《華爾街日報》報導，美國正向中東部署陸軍第82空降師。本週因戰爭使股市劇烈波動。週二市場回吐部分週一漲幅。週一時，三大指數皆上漲逾1%，因川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，美伊雙方已就「全面解決中東敵對行動」進行「非常良好且具建設性的對話」。然而，伊朗官方媒體否認兩國有直接談判。摩根大通（JPMorgan）交易部門在報告中指出：「儘管仍存在疑問，例如伊朗由誰能實際約束軍事行動，以及何種條件能滿足以色列利益，但市場似乎表達出希望自此反彈的看法。」報告並指出，目前尚不清楚伊朗是否會放棄先前要求，包括防止未來再遭攻擊的安全保障，以及對本次衝突損失的賠償。