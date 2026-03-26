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訪問時程與背景

戰爭何時落幕？

戰爭陰影下的美中博弈

核心議題：台灣、貿易與能源

美國總統川普（Donald Trump）原訂3月底展開訪中行程，但因伊朗戰爭爆發而被迫推遲，如今日期終於敲定！白宮新聞秘書李威特25日宣布，美國總統川普將於5月14日至15日赴中國進行國是訪問，會晤中國國家主席習近平，習近平之後將回訪華府。這將是川普時隔8年後再次踏上中國領土。根據路透社報導，川普25日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，原定下週展開的訪中行程已重新排定，他將於5月14日至15日訪問北京。川普還透露，他計畫於今年稍晚邀請習近平回訪華府。他表示：「我們的代表正完成這些歷史性訪問的準備工作。我非常期待與習主席共度時光，我相信這將是一場具有里程碑意義的會晤。」中國駐美大使館表示，對此訪問安排暫無資訊可提供。報導指出，北京方面通常不會提前太久公開習近平的行程。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）25日在記者會上指出：「我很高興宣布，總統川普與習主席在中國眾所期待已久的會面，將於5月14至15日在北京舉行。」李威特還提及：「第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與總統川普也將在華府作東，接待習主席與彭麗媛夫人的回訪，日期將於今年稍晚公布。」川普這趟訪中行程受到伊朗戰爭影響而延期，李威特在記者會上也被問及，戰爭能否在5月川普訪中前結束。她表示：「我們一直估計（戰爭持續時間）約為4到6週，你們可以據此推算時間。」李威特補充道，川普已與習近平就行程變更進行過溝通，習近平對此表示理解。「習主席明白，在當前的戰鬥行動期間，總統留在國內坐鎮是非常重要的。」川普急於重新安排此行，反映出他既想對中東戰事展現掌控信心，同時也試圖管理這兩大全球經濟體間的緊張關係。今年2月，美國最高法院限制了川普課徵關稅的權利，而關稅原本是川普在與美國第三大貿易夥伴談判時的重要籌碼。同月稍晚，川普與以色列對伊朗展開聯合軍事行動，也為與北京關係增添新的緊張因素，因為中國是德黑蘭的主要石油買家。這次為期兩天的行程，預計將結合川普出訪時常見的隆重禮儀與務實外交。雙方可能在北京就農產品與飛機零組件貿易達成善意協議，但也預料將討論如台灣等重大分歧議題，而在這些議題上預期難有實質進展。川普在第二任期內大幅增加對台軍售，引發北京強烈不滿。此外，全球經濟因荷姆茲海峽封鎖動盪，川普曾尋求包括中國在內的主要石油消費國協助應對伊朗封鎖海峽的行為。然而，中國作為全球最大原油進口國，目前仍未對此請求作出回應。