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今白天持續高溫！南部飆33度、早晚溫差大

▲氣象署說明，受到東北季風影響，今日北部、東半部白天高溫會下滑，中南部則是整周日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明鋒面襲台！清明連假前有雨

明（27）日微弱鋒面快速掠過，各地雲量略增，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北臺轉涼。

下週一晚另一鋒面接近，為北臺帶來局部短暫雨的機率。

下週二及下週六兩波鋒面、模擬雖然有「對流性」