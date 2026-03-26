氣象專家吳德榮、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（26日）各地天氣晴朗，高南部高溫達33度，明（27）日受到鋒面影響，北台灣、東部變天濕涼，周末則再度轉晴。但下週清明連假前，各地持續呈現有雨天氣型態，其中下週二（31日）、下週六（4月4日）兩波鋒面可能具對流性，但強度仍待觀察。
今白天持續高溫！南部飆33度、早晚溫差大
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，今晨觀測資料顯示，花東外海有鬆散低雲，伴隨降水回波，花東有局部雨。受鋒後冷空氣影響、今晨低溫比昨晨下降，截至5：12；各地區平地最低氣溫約在14至19度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，臺灣東南方有殘餘雲系，花東有局部短暫雨的機率。白天北臺舒適、中南部熱如夏，各地早晚涼、日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部14至27度、中部16至32度、南部19至33度、東部17至31度。
明鋒面襲台！清明連假前有雨
最新模式模擬調整為，明（27）日微弱鋒面快速掠過，各地雲量略增，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北臺轉涼。週六至下週一（28至30日）各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；下週一晚另一鋒面接近，為北臺帶來局部短暫雨的機率。週六起氣溫逐日漸升、下週一各地「熱如夏」。
最新模式模擬顯示，下週二、三（31、1日）另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降，北臺轉涼，中部也有受到影響的機率。下週四（2日）天氣好轉，恢復晴朗穩定。下週五（3日）再一波鋒面接近、天氣漸轉變。
下週六（4日）鋒面南下。下週二及下週六兩波鋒面、模擬雖然有「對流性」、但對流位置及強度不斷調整，且各國模式並不一致，顯示不確定性很大，需密切觀察其調整，下定論還太早。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，今晨觀測資料顯示，花東外海有鬆散低雲，伴隨降水回波，花東有局部雨。受鋒後冷空氣影響、今晨低溫比昨晨下降，截至5：12；各地區平地最低氣溫約在14至19度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，臺灣東南方有殘餘雲系，花東有局部短暫雨的機率。白天北臺舒適、中南部熱如夏，各地早晚涼、日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部14至27度、中部16至32度、南部19至33度、東部17至31度。
最新模式模擬調整為，明（27）日微弱鋒面快速掠過，各地雲量略增，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北臺轉涼。週六至下週一（28至30日）各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；下週一晚另一鋒面接近，為北臺帶來局部短暫雨的機率。週六起氣溫逐日漸升、下週一各地「熱如夏」。
最新模式模擬顯示，下週二、三（31、1日）另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降，北臺轉涼，中部也有受到影響的機率。下週四（2日）天氣好轉，恢復晴朗穩定。下週五（3日）再一波鋒面接近、天氣漸轉變。
下週六（4日）鋒面南下。下週二及下週六兩波鋒面、模擬雖然有「對流性」、但對流位置及強度不斷調整，且各國模式並不一致，顯示不確定性很大，需密切觀察其調整，下定論還太早。