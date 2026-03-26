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前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被起訴和羈押禁見。對此，科技專家許美華昨（25）日直呼起訴書內容「驚悚」，並認為民眾黨根本另一個統促黨，包括中國人李貞秀、原籍越南的麥玉珍，都是徐春鶯跟中國方面佈局在台灣民眾黨的棋子，而徐春鶯就是中國統戰部門放在民眾黨的重要線民，柯文哲，甚至黃國昌、黃珊珊和很多黨內人士也心知肚明。原要排入民眾黨不分區立委安全名單人選的中配徐春鶯昨遭羈押禁見，許美華昨看了起訴書後表示，長達34頁的白紙黑字，滿滿都是中國統戰勢力滲透民眾黨及台灣國會、介入台灣選舉的法律證據。徐春鶯顯然就是過去幾年滲透民眾黨的主要角色，跟她密切聯絡的中方對口，起訴書上的孫O ，就是中國上海市統促會副主任孫憲，統戰部的人馬。許美華指出，徐春鶯被民眾黨提名不分區後引發軒然大波，後來民眾黨不得不放棄提名她，之後，李貞秀就是她在民眾黨安排的接班人。徐春鶯曾向中國方面的統戰頭人孫憲提供李貞秀的個人資料，雙方還多次討論接班和布局規劃。對話內容中，孫憲還直接問徐春鶯：「李貞秀接班應該沒有問題吧？」包括中國人李貞秀、原籍越南的麥玉珍，都是徐春鶯跟中國方面佈局在台灣民眾黨的棋子。許美華提到，起訴書羅列出徐春鶯跟孫憲的對話內容，還提到很多民眾黨大頭的名字，從柯文哲、黃國昌到黃珊珊。其中對話紀錄也清楚看出，柯文哲對徐春鶯的來歷也說謊，他說徐春鶯當初是海選自己來的，但顯然不是。徐春鶯就是中國統戰部門放在民眾黨的重要線民，柯文哲，甚至黃國昌、黃珊珊和很多黨內人士也心知肚明，只有天真的小草不知道。許美華強調，至於整個民眾黨為什麼會被中國統戰勢力滲透、綁架，而無法掙脫，甚至越陷越深？這個問題，當然要問白黨創辦人柯文哲。但是，許美華說她現在已經不在意柯文哲到底是吃了什麼不能吃的甜點，或是拿了什麼不能拿的禮物；那是他自己的人生業障，他自己要去面對。許美華現在唯一在意的是，台灣不能被已經變成共產黨支部的第三大政黨拖累、玩到死掉。許美華也說，之前統促黨因爲涉及中資介入選舉、黑幫勢力與國安疑慮，被內政部根據「政黨違憲解散」的相關規範宣告解散，目前正面臨大法官審查是否解散的程序。看看統促黨之前被提出解散的相關條件，民眾黨是不是也很像？已經有律師提出法律見解，警告李貞秀、徐春鶯「恐害白營被解散」，這點真的要拜託檢調、國安單位，用力地查下去、辦下去。如果民眾黨真的符合被解散條件，拜託賴政府團隊不要手軟。台灣人已經被逼到懸崖邊沒有退路了，只能強硬反擊島內第五縱隊內應，沒有第二條路了。