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車故障停路中央！國道3車追撞釀1死

▲國道1號有輛五門廂式轎車行經突然在中縣車道熄火，轎車撞擊前方停下的大貨車車尾，造成1死2傷。（圖／翻攝畫面）

小兒科名醫命喪車禍！在地不捨曝暖舉、診所5星評價

過世的王男身分疑似是新北知名小兒科醫師王國淵，曾任台大小兒科急診科主治醫師，目前於愛林診所蘆洲院區擔任分院長，同時也是振興醫院特約醫師

▲王醫師死訊傳出後，不少往日病人都至診所Google地圖上給予5星評價。（圖／Google評價）

國道一號北向45公里桃園路段於23日晚間22時47分發生嚴重車禍事故，一名載著2名乘客的小客車駕駛疑似未注意前方路況，不慎追撞大貨車，導致其中一名乘客死亡，事發於23日深夜22時許，國1北向45公里桃園路段發生3車碰撞事故，一名27歲吳女駕駛自小客車因不明原因故障停在路中央，後方36歲宇姓男子駕駛大貨車停隨後停等在後方，但54歲熊姓男子駕駛自小客車疑似未注意車前狀況，追撞宇男大貨車車尾，導致自身車頭嚴重毀損，熊男則受困車內。警消人員獲報到場後，立即使用破壞器材協助受困的熊男脫困，並將熊男與車內52歲馬姓女乘客、59歲王姓男乘客，一同送往林口長庚醫院急救。不幸的是，其中王姓男子因傷勢過重仍宣告不治。根據警方初步調查，三方駕駛的酒測值均為0，詳細肇事責任歸屬，仍有待警方調查釐清。王姓男子不幸離世，根據《民視新聞》報導，，在病人間評價極高，不只看診耐心，甚至還會主動追蹤病人病情。如今死訊傳出後，也讓在地人感到震驚與不捨，紛紛在診所Google地圖上留下5星評論哀悼，「看醫生只看他，我也好難過，要找到對孩子有耐心的不多了」、「上個月才去給王醫師看診，人生無常，好難過，是個有耐心的好醫生」、「王醫師是好人，一路好走」。地方臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」中則有家長感傷曝光醫師斯私下暖舉，表示「醫師真的人很好，又有耐心，而且都會打電話關心小孩是否有好轉」，是其他醫師沒做過的。