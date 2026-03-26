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▲許維恩用書本遮在胸前，卻還是不小心露點，她事後改用貼圖遮住重要部位。（圖／許維恩臉書）

44歲女星許維恩本月初坦承自己罹患乳癌、動手術的消息，她目前身體狀況已恢復穩定。昨（25）日晚間許維恩再度發文分享抗癌心路歷程，卻不小心PO出自己的露點照，經好友提醒才發現，許維恩因此火速刪除、更換照片，但她內心並不緊張，反倒淡定笑說：「哈哈哈，原來我已經這麼自在了」。可見走過鬼門關，她心境越來越開闊、樂觀。許維恩昨晚在社群發文，表示收到好友Amber送的書籍《乳房龐克》，她閱讀後感觸良多，「這本《乳房龐克》像是一面鏡子，讓我用第三人稱的角度重新看見那個手術前、手術後的自己。那些害怕、那些堅強、那些不敢說出口的脆弱，原來都真實存在過，看到一半我哭到不行」。許維恩說自己掉淚不是因為痛，而是因為終於懂了，「原來我走了這麼遠」。她認為人生的每一道傷痕都是自己努力活下來的證明，也是變得更溫柔、更強大的痕跡。許維恩也藉著自身案例鼓勵病友，「還在治療中的你，請記得…你不孤單，我們一起走、一起撐」。文末，許維恩更坦言，自己一開始其實不小心貼出露點照片，被朋友提醒後才刪除，並換成用貼圖遮住重要部位的美照。但許維恩對此並不緊張，反而還態度淡定的笑說：「哈哈哈，原來我已經這麼自在了」，可見她的心境在抗癌成功後也出現變化，越來越樂觀了。