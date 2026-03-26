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CoCo都可：聯名白沙屯媽祖2杯66元起！粉紅超跑紙杯、勇字保冷袋

▲CoCo都可聯名白沙屯媽祖，開搶粉紅超跑紙杯、勇字保冷袋，還有幸運籤詩封膜。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲喝CoCo手搖飲料還能抽幸運籤詩，財運、事業、學業、福氣、緣分進啦。（圖／CoCo都可提供）

▲CoCo聯名白沙屯媽祖，女神保佑一路順發。（圖／CoCo都可提供）

CoCo：綠茶養樂多買一送一！清明連假前4/1愚人節提早慶祝兒童節

▲CoCo都可4月1日愚人節適逢CoCo都可週三好友日，清明連假前慶祝兒童節優惠。（圖／CoCo都可提供）

麻古茶坊：櫻花旋轉杯套3/27開搶！買5送2手搖飲料優惠

買5送2！

▲麻古茶坊3/27櫻花旋轉杯套開搶！最新「買5送2」手搖飲料優惠搶先看。（圖／麻古茶坊提供）

女神降臨！CoCo都可表示，聯名白沙屯媽祖打造「杯裝好運、袋裝福祿」周邊商品，經苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮白沙屯媽祖過爐加持，推出粉紅超跑等3色紙杯身、5款幸運籤詩封膜、勇字保冷袋，推出「2杯66元」起手搖飲料優惠組合喝到4月底。清明連假前，4月1日愚人節提早祝大家兒童節快樂，綠茶養樂多買一送一搶先掌握。即將迎接白沙屯媽祖進香盛事，手搖飲料CoCo都可表示，經苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖過爐加持，以「勇往直前，一路順發」為主題，打造「杯裝好運、袋裝福祿」一系列周邊商品。推出粉紅超跑粉色、勇字戰甲黃色、與CoCo活力橘色之3色「聯名紙杯身」；象徵傳統求籤文化的5款「幸運籤詩杯膜」，有財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意，進啦；搭配擁有保庇力量的「勇字保冷袋」有2杯與4杯容量款式，全台3月30日開搶！CoCo都可新品上市，活動期間內購買手搖飲料就有白沙屯媽祖聯名紙杯＋幸運籤詩封膜，想單獨收藏保冷袋（2杯／4杯）每個5元。3月30日至4月20日，推出「順發優惠」雙杯打氣組，全台街邊店推出臨櫃購買、都可訂線上訂餐三組超值優惠（數量有限，敬請把握），實際依各門市為準：◾️：任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。◾️：2大杯粉角奶茶(L)＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。◾️：任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式），搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個。清明連假前，4月1日愚人節適逢CoCo都可週三好友日，提早慶祝兒童節快樂，相當於買一送一、兩杯70元，平均每杯35元，划算重溫兒時回憶。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。而麻古茶坊表示，於日本「櫻之日」3月27日，推出期間限定「櫻花旋轉杯套」，讓粉嫩櫻花在手搖飲料上綻放，還能轉動春意。即日起至3月31日，凡透過「麻古購」線上點餐並到店自取，可享三大優惠：◾️◾️3月27日起，官方社群平台將啟動「櫻之日加碼抽獎活動」，預計送期多項好禮回饋。