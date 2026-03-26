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前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉犯詐欺、違反《銀行法》與《反滲透法》等罪被起訴和羈押禁見。對此，台北市議員許淑華昨（25）日怒問民眾黨前後任主席柯文哲與黃國昌，你們到底是整個政黨都被滲透殆盡了？還是根本就知情包庇、配合中共？必須立刻對台灣社會說明清楚；另外，許淑華認為，白委李貞秀也應出面說明清楚，和徐春鶯之間有什麼聯繫？要怎麼證明對中華民國的忠誠？許淑華昨發文指出，徐春鶯曾任民眾黨新住民委員會主委，深受柯文哲重用，在2023年差點排入不分區安全名單；李貞秀則是民眾黨立委席次遞補者，但至今拒絕放棄中國雙重國籍，明明沒有國會議員身分，卻每天到立法院製造衝突，破壞議事進行，現在檢方調查事證指出，這2人的行為，背後可能隱藏著更巨大的國安危機！許淑華提及，徐春鶯長期把民眾黨的立委輪調制度、選戰布局等資訊，彙報給中共統戰機關，包括中共兩岸婚姻生活服務中心主任楊文濤、上海市統促會副主任孫憲等統戰高官；長期把中配社群動態彙整給中共，協助中控監控在台灣生活的一般中配。徐春鶯還曾造假資料，協助統戰人士躲過政府監管，偷偷來台。而後徐春鶯雖然因輿論反彈而退出不分區名單，但她並沒有停止共諜行為。許淑華進一步指出，根據中共統戰官員於2024年11月和徐春鶯的對話中談到：「李貞秀接班應該沒問題了吧？」顯示出中共對李貞秀的立委席次有高度掌握，是有計畫性地在滲透台灣國會。調查顯示，2022市長選舉與2024總統大選，徐春鶯大量動員中配社群支持黃珊珊、柯文哲，她的行動背後也有中共統戰機關的指示。除了以上國安罪嫌之外，徐春鶯還另外涉嫌詐欺、超貸與地下匯兌，不法金額上千萬。綜合以上調查事實，再看李貞秀最近於立院荒腔走板的行為，實在是讓人非常擔心。許淑華強調，李貞秀應該出面說明清楚，和徐春鶯之間有什麼聯繫？要怎麼證明對中華民國的忠誠？更要問柯文哲、黃國昌，你們打算放任李貞秀破壞台灣民主到什麼地步才甘心？你們所重用的黨內高層，涉嫌危害國家安全的案件，還想躲藏到什麼時候？