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中東戰火持續延燒，伊朗革命衛隊25日宣稱，其防空系統擊落了美軍一架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機。不過負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）隨後出面澄清，稱「沒有美國戰鬥機被伊朗擊落」，駁斥伊朗說法。綜合媒體報導，美國中央司令部在社群平台X（舊稱推特）上發布貼文表示，伊朗宣稱其用最先進防空系統，在查巴哈爾（Chabahar ）成功攔截美國一架F/A-18E/F戰鬥機。中央司令部強調：「這純屬假消息。真實情況是，伊朗至今未擊落過任何一架美國戰鬥機。」在伊朗革命衛隊25日稱其擊落美軍戰鬥機後，美國中央司令部隨即發出了一份事實查核報告，明確表示「沒有美國戰鬥機被伊朗擊落」，並指出伊朗之前所謂擊落一架美軍F-15戰機的說法也同樣是「假消息」。事實上，伊朗曾多次進行類似輿論攻勢，以提振其國內士氣。伊朗才在數日前宣稱，在波斯灣上空擊落一架美軍F-15戰機，並附上所謂的「殘骸照片」。但美軍隨後證實，那只是多年前其它空難事故的舊照片。美國與以色列自2月28日對伊朗發動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動。美軍據稱，自行動以來，至今已執行超過8000次作戰飛行任務，所有飛機均已安全返航或在監控之中。不過先前有媒體報導指出，美軍有6架飛機在攻擊或意外中嚴重受損，其中有3架F-15戰機被擊落，但這3架戰鬥機是遭到友軍科威特誤擊而墜毀，此外還有1架KC-135空中加油機在加油作業時墜毀，導致6人罹難。