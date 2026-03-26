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台北市議員洪健益昨（25）日稱民進黨立委沈伯洋是台北市長「刺客型」人選，會讓台北市長蔣萬安很難打。對此，政論粉專《政客爽》狠酸，蔣萬安確實有幾點輸給沈伯洋的地方，像是沈伯洋Threads粉絲數高達30萬、沈伯洋超越宇宙的專業對抗認知作戰能力，以及沈伯洋攀爬人牆的能力，蔣萬安現在發抖還來得及！洪健益昨發文指出，綠營若派出沈伯洋「是一步好棋」，可能會讓國民黨毫無招架之力。然而，一番話卻招來《政客爽》狠酸，聽完洪健益議員的真知灼見，尿都嚇到縮回去，只能說：蔣萬安，你現在發抖還來得及！《政客爽》認為，蔣萬安確實有幾點輸給沈伯洋的地方。首先，沈伯洋Threads粉絲數高達30萬！蔣萬安還在推行免費營養午餐，沈伯洋已經在社群深處與年輕靈魂共振了，曾經有網友說「看完撲馬的直播大哭一場」，沈伯洋回「那是因為你有崇高的靈魂」，瞬間感動台灣2000萬人，這就是硬實力。像台北101董事長賈永婕也有31萬粉絲，選個總統也不是問題。《政客爽》再指，第二是沈伯洋超越宇宙的專業對抗認知作戰能力。當蔣萬安拆除公館圓環讓交通事故下降50%，但遠遠不及沈伯洋幾秒內就是別出來家門口的陌生機車上有針孔攝影機監視自己，這比賭聖的特異功能天眼通還猛。蔣萬安解決塞車，但他能偵測你腦袋裡的統戰滲透嗎？蔣萬安推行無菸城市，但他能幫你在心靈蓋一座防範認知作戰的長城嗎？《政客爽》接著更酸，第三是沈伯洋攀爬人牆的能力。當蔣萬安讓輝達總部落地台北市時，沈伯洋的攀爬人牆能力早就把他甩在身後，連車尾燈都看不到，沈伯洋能在立法院踩著王定宇的背上人牆，快速爬行到醫院，請問蔣萬安何德何能敢跟他並駕齊驅？一直以為伯洋的好，只有自己知道，但現在才明白，原來沈伯洋是台北市民的寶，讓我們一直為你感動驕傲，即使夢想再累再煎熬，你仍然緊緊抓牢，真心的執著絕不放掉。