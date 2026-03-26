女星Bella（蘇湘涵）曾與高以翔愛情長跑，男方2019年猝逝讓她一度陷入低潮。走出傷痛後，她去年與圈外男友結婚，近日再宣布懷孕喜訊。Bella隨後透過限時動態陸續分享懷孕細節，坦言已懷胎21週，她更透露自己得知懷孕前曾以為是腸胃炎，一度上吐下瀉，後來才知道是好孕到。Bella也分享自己懷孕前的預知夢，表示寶寶性別真的對上了，讓她直呼「好神奇」。
Bella自爆懷孕細節 上吐下瀉才知有喜
Bella在高以翔過世後，2023年出道發片當歌手，經常透過社群跟粉絲分享生活點滴。懷孕後Bella也陸續在IG分享近況，她說自己已懷胎21週，體重變胖了4.5公斤，目前狀態良好，沒什麼不舒服的症狀；但在她發現自己懷孕前，曾因上吐下瀉就醫，「還尋思到底是吃壞了什麼…而且去了醫院吊點滴！腸胃炎結束後胃口大開，超級超級餓，後來發現居然是懷孕」。
Bella懷孕前做預知夢 性別對上、名字也取好了
不僅如此，Bella也跟粉絲分享自己懷孕前的預知夢，「我還沒懷之前，我就夢到我生孩子！然後我和我老公在沒懷前，已經英文名字也取好了！我們完全就是很確定，感覺就是這個寶寶」，結果後來醫師產檢公布性別後，真的與Bella夢到的一致，讓她直呼「好神奇｣，但也表示自己暫時不打算對外透露小孩性別，也沒有辦性別趴的計畫。
Bella懷孕低調放閃：老公也很照顧我
據悉，Bella與現任老公是透過朋友聚會認識的，雙方交往1年多才決定互許終生，由於男方是圈外人，擔心老公隱私受影響，因此Bella並未公開過老公的正面照，一直很低調保護婚姻。懷孕後Bella字裡行間藏不住甜蜜，表示他們推算孕期，是在度蜜月的期間懷上的，「（懷孕）前3個月就是很睏而已，狂睡覺！其他都沒什麼，開心吃、開心睡，都開開心心的！老公也很照顧我，目前生龍活虎」。
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Bella在高以翔過世後，2023年出道發片當歌手，經常透過社群跟粉絲分享生活點滴。懷孕後Bella也陸續在IG分享近況，她說自己已懷胎21週，體重變胖了4.5公斤，目前狀態良好，沒什麼不舒服的症狀；但在她發現自己懷孕前，曾因上吐下瀉就醫，「還尋思到底是吃壞了什麼…而且去了醫院吊點滴！腸胃炎結束後胃口大開，超級超級餓，後來發現居然是懷孕」。
不僅如此，Bella也跟粉絲分享自己懷孕前的預知夢，「我還沒懷之前，我就夢到我生孩子！然後我和我老公在沒懷前，已經英文名字也取好了！我們完全就是很確定，感覺就是這個寶寶」，結果後來醫師產檢公布性別後，真的與Bella夢到的一致，讓她直呼「好神奇｣，但也表示自己暫時不打算對外透露小孩性別，也沒有辦性別趴的計畫。
Bella懷孕低調放閃：老公也很照顧我
據悉，Bella與現任老公是透過朋友聚會認識的，雙方交往1年多才決定互許終生，由於男方是圈外人，擔心老公隱私受影響，因此Bella並未公開過老公的正面照，一直很低調保護婚姻。懷孕後Bella字裡行間藏不住甜蜜，表示他們推算孕期，是在度蜜月的期間懷上的，「（懷孕）前3個月就是很睏而已，狂睡覺！其他都沒什麼，開心吃、開心睡，都開開心心的！老公也很照顧我，目前生龍活虎」。