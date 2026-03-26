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由於油價回落，投資人寄望美國和伊朗能夠達成停火協議，美股四大指數週三齊收紅，帶動台股今（26）日開紅，開盤上漲136.49點，報33575.6點，隨後更一度大漲逾300點；權王台積電也同步開紅，上漲5元報1850元。櫃買指數也同步開紅，上漲0.182點，報325.05點。權值股多數開盤也上漲，台積電開盤上漲5元，來到1850元；鴻海開盤漲2.5元，來到202.5元；台達電開盤則下跌15元，來到1535元。中小型股，櫃買指數開盤點、來到點。權值股，權王台積電開盤元，來到元；鴻海開盤元，來到元；台達電開盤元，來到元。美股道瓊工業指數週三上揚305.43點，或0.66%，收報46,429.49點；標普500指數收紅35.53點，或0.54%，報6,591.90點；那斯達克指數上漲167.93點，或0.77%，收報21,929.83點；費城半導體指數收漲95.04點，或1.21%，報7,967.74點。外媒報導，有消息指出，伊朗已收到美國提出的15點和平方案，旨在結束戰爭。不過伊朗國家媒體週三也報導，將拒絕美國的停火提議，並提出5項條件，其中包括賦予德黑蘭對荷姆茲海峽的控制權。受事態發展的影響，油價承壓，美國公債殖利率也大幅下挫。多空消息交織下，導致交易波動。隨著油價下跌超過2%，依賴燃料的公司股價紛紛上漲，如挪威郵輪收盤上漲2.85%。個股方面，受到日經亞洲報導兩大晶片巨頭已分別告知客戶，CPU將自3月、4月起漲價激勵，英特爾、超微（AMD）分別大漲7.08%、7.26%。英國晶片設計龍頭安謀（Arm）正式跨足自研晶片市場，推出首款AI資料中心處理器，預估年銷售額上看150億美元，ADR聞訊飆漲16.38%、收157.07美元，漲幅居費半30支成分股之冠。記憶體類股逆勢跳水。Google Research 25日發布了TurboQuant，這是一種無需訓練（training-free）的壓縮演算法，能將大型語言模型（LLM）的KV快取（KV cache）量化至僅3位元，且完全無損模型的準確度。在輝達「H100」繪圖處理器（GPU）的基準測試中，4位元的TurboQuant在運算注意力度量值時，效能比未量化的32元鍵（keys）提升了8倍，佔用的KV快取記憶體可壓縮至少6倍。記憶體大廠美光聞訊下挫3.4%、收382.09美元，跌幅居費半30支成分股之冠；閃迪（Sandisk）同步下挫3.5%、收677.86美元。