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前總統馬英九驚傳出現失智症狀，前馬英九基金會執行長蕭旭岑更直指他「忘記了很多事情」，遭質疑是爆料馬英九病情。對此，前新黨發言人王炳忠昨（25）日也透露，他去年見到馬英九的時候，就覺得他行動怪異，更像是中風，整個神情和身體狀況都和過去大不相同。蕭旭岑近期遭基金會解職，他昨出面表示為捍衛清白，必須向馬家人道歉，直指馬英九「忘記了」，讓他很心酸、無奈。而王炳忠昨也指出，其實他在去年六月赴中國大陸參加海峽論壇期間，就在晚宴上與馬英九碰面，結果現場近距離同馬英九說話時，就發現他反應確實「怪怪的」，見到王炳忠先是張大了嘴、眼神呆滯，待一旁隨扈上前要王炳忠調換拍照位置，王炳忠立即按隨扈指示挪動，同時再觀察馬英九，發現他行動也有些吃力的感覺，整個神情和身體狀況，都不似前些年他曾現場見過的馬英九。王炳忠認為，如今蕭旭岑發文說，為了自證清白，只能公開馬英九確實失智的事實。以他當時所見，其實更像周遭親友中有所謂輕度中風的情形。不過，馬英九在那次海峽論壇做公開致詞時，仍能正常念完事先準備的講稿，只是說話停頓、吞字的次數明顯比以往多。或許，這就是蕭旭岑所言，馬英九是輕微失智的前兆，思緒變得斷斷續續吧！王炳忠更提到，按他分析的可能，馬英九要麼是真的腦子不清了，被金溥聰利用；要麼是自己故意裝傻，讓金溥聰去做壞人，執行不得不「切割蕭旭岑」的命令。現在想來，也可能介於兩者之間：一方面真的受到某種壓力，必須犧牲蕭旭岑；另一方面也真的是腦子不好使了，所以被「趁虛而入」了？