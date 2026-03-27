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adidas Originals大稻埕「三葉草風格行」！四大風格場景

▲adidas Originals繼大稻埕中藥行，再度打造「三葉草風格行」。（圖／愛迪達提供）

▲「三葉草風格行」內重現早期茶行、碼頭與布市等生活場景。（圖／愛迪達提供）

▲adidas Originals讓運動與紳裝重新混搭。（圖／愛迪達提供）

▲T字鞋帶瑪莉珍新作「MARY-JANE SAMBA」3,690元。（圖／愛迪達提供）

▲摩登優雅Morden Chic薄底鞋演繹造型。（圖／愛迪達提供）

▲adidas Originals「TOKYO MJ休閒鞋」3,290元。（圖／愛迪達提供）

▲三葉草重返FIFA世界盃舞台！球衣街頭風格潮流。（圖／愛迪達提供）

▲「三葉草原創精神」風格改造經典服飾。（圖／愛迪達提供）

▲adidas Originals三葉草風格行三大體驗，復古拍照、刺繡茄芷袋等。（圖／愛迪達提供）

adidas Originals三葉草風格行！復古照相等三大體驗一覽

三葉草風格行

adidas Originals大稻埕經典概念門市

PUMA：ROSÉ代言「H-STREET潮流得來速」快閃店在中山





PUMA H-STREET 潮流得來速 限定快閃店

時間：4月3日（五）～4月26日（日）12:00-20:00

地址：心中山廣場（中山捷運站4號出口旁）







繼有如潮流中藥行的大稻埕愛迪達門市讓人眼睛一亮，adidas Originals又開幕「三葉草風格行」限時體驗空間！分別以茶行、碼頭與布市等早年生活場景，演繹T-TOE 三條線經典運動、Low-profile薄底鞋等春夏亮點，消費即可免費預約「三葉草風格形象照」或完成整體造型來個復古照相、還有茄芷袋刺繡體驗一次看。PUMA則有BLACKPINK成員ROSÉ，最新代言款「H-STREET 潮流得來速」快閃店降臨捷運中山站。以大稻埕愛迪達中藥行門市爆紅的adidas Originals，再度將承載台北記憶的百年街屋，打造成融合運動時尚的沉浸式體驗空間，「三葉草風格行」今3月27日（五）至3月29日（日）限時開幕。串連早年生活場景並演繹2026春夏亮點，邀請民眾遊逛茶行、碼頭與布市，飽覽T-TOE三條線經典運動最新SAMBA鞋款、全新摩登優雅的服飾等。◾️adidas Originals再度以大稻埕百年中藥行場景為靈感，在藥櫃上陳列HANDBALL SPEZIAL LOAFER從烏木、酒紅色到豹紋等多雙新款；呼應早期紳裝重視穿著比例的穿搭，以三條線外套混搭寬版牛仔褲與條紋褲裝，推薦新世代經典風格串連日常生活的穿搭元素。還可見T-TOE系列的HANDBALL SPEZIAL LT酒紅米白配色翻鞋舌設計、SAMBA OG皮革編織款新鞋款等，在異材質拼接、全新色彩中找到穿搭玩心。◾️重現大稻埕過去茶行的社交場景，柔和馬卡龍色調的Café空間，烘托女性優雅的午後相聚時光，帶入寶寶藍ANFU到銀色流線CHANGLE等新款薄底鞋；尤其推薦T字鞋帶與與全皮革鏤空設計的MARY-JANE SAMBA瑪莉珍新作。建議搭配雲朵洋裝與復古針織外套，由荷葉皺摺設計與柔軟輪廓，混搭兩件式背心與帽款，為運動元素帶來摩登女性巧思。◾️呼應大稻埕因貿易而興的碼頭文化；隨愛迪達三葉草睽違36年、重返FIFA世界盃舞台，將足球文化自賽場延伸進城市街頭風格。精選3月20日才發表的2026世界盃系列，展示德國、西班牙、阿根廷、墨西哥與哥倫比亞五款客場球衣，復刻致敬1990年代足球美學。以幾何線條融合各國文化與自然元素，造型延伸「足球混搭 2.0」並搶先預覽新推出的足球印花系列。推薦HANDBALL SPEZIAL國家隊配色，MEGARIDE F50的金屬感科技，及TAEKWONDO F50的虹光設計都是亮點趨勢。◾️聚焦台北時尚與布料文化的重要起點——大稻埕永樂布市，adidas Originals以「三葉草原創精神」為核心，邀請實踐大學服裝設計學系兩位老師、帶領9 位新銳設計系學生設計師，以三葉草經典為靈感，打造9套將於實踐畢業秀上亮相的設計服飾，在adidas Originals「三葉草風格行」可搶先欣賞。今3月27日（五）至3月29日（日），於大稻埕經典概念門市消費，即可前往限時開幕的adidas Originals「三葉草風格行」體驗限定內容：不限金額消費可預約「三葉草復古照相館」，由風格改造員協助完成整體造型，即拍即印拍立得照片。單筆消費滿6600元，可免費預約「三葉草風格形象照」，由專業攝影師指導拍攝全身穿搭，打造三葉草風格時髦大片。消費滿額除了可獲得形象照體驗，還可加碼獲得「三葉草經典茄芷袋」乙個，並享限定文化體驗（2選1）：可選「中式結編掛飾」、或大稻埕刺繡名店「小花園鞋莊」專屬限定圖騰刺繡體驗。提醒大家，各區體驗活動每日名額有限，當日消費僅限當日預約使用，每人每日限兌換乙次，名額兌完為止；adidas 保留活動最終解釋及調整權利。地址：台北市大同區迪化街一段142號（由OLYMPUS PLAZA 正門口進入）時間：12:00-19:00地址：台北市大同區迪化街一段36號時間：周一至周四11:00-20:00、周五至周日10:00-20:00電話：02-2559-1811PUMA表示，BLACKPINK成員ROSÉ代言的新作H-STREET，主打輕盈腳感與時髦外型正式登台，搶先預告將於4月3日至4月26日，在台北潮流捷運中山站商圈打造「PUMA H-STREET潮流得來速」快閃店。現場設有ROSÉ巨型打卡牆，可體驗潮流點餐區與外帶窗口、得來速招牌與充滿未來感的H-STREET陳列櫃等打卡亮點；掃描QR Code即可選擇客製化相框拍印；更推出限定打卡禮與購鞋大禮包，有機會獲得ROSÉ迷你燈箱招牌及客製化帆布袋。