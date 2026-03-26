我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動中分局長黃元民指導同學們透過「親身體驗」方式，實際登上駕駛座，從駕駛視角觀察車輛四周視野，建立「遠離大型車」的正確觀念。(圖／前鎮分局提供)

▲前鎮分局也將針對轄內大型車行駛頻繁之中山路、中安路、擴建路、新生路及金福路等重要路段與路口，持續編排專責警力加強取締作為。(圖／前鎮分局提供)

為全面提升大型車交通安全，降低事故發生風險，高市警局前鎮分局採取「宣導＋執法」雙軌並行策略，除深入校園辦理大型車交通安全宣導活動，也同步規劃高強度、大規模取締勤務，針對轄內大型車行駛頻繁之中山路、中安路、擴建路、新生路及金福路等重要路段與路口，持續編排專責警力加強取締作為，全面提升執法密度與強度。在宣導方面，前鎮分局於25日上午9時前往前鎮區仁愛國小舉辦「大型車進入校園交通安全宣導活動」，由分局長黃元民與校長孫國華共同主持，現場約有全校師生200人參與。活動中也將大型車輛實際駛入校園，並安排混擬土攪拌車進行展示，讓學生透過「親身體驗」方式，實際登上駕駛座，從駕駛視角觀察車輛四周視野，了解大型車「視野死角」及轉彎時「內輪差」所帶來的潛在危險。透過沉浸式體驗，加深學童對大型車風險的認識，並建立「遠離大型車」的正確觀念。有鑑於單靠宣導不足以全面防制大型車事故，針對大型車違規行為，前鎮分局也規劃執行「高強度、長時間之常態性執法勤務」，針對轄內大型車行駛頻繁之中山路、中安路、擴建路、新生路及金福路等重要路段與路口，持續編排專責警力加強取締作為，全面提升執法密度與強度，展現持續性與常態化之執法決心。執法重點違規項目，包括「行車視野輔助系統未依規定裝設」、「違反管制路線行駛」、「超載」及「違規停車」等行為，全面落實交通執法，藉由高見警率與持續性執法作為，促使業者及駕駛人確實遵守相關規定，從源頭降低事故發生風險。另根據統計前鎮分局今年1月1日迄至3月25日，針對大型車違規取締共計803件，其中違規停車較去年同期增加195件；另針對大型車攔查部分，累計攔查2,327車次，較去年同期增加671車次，本項防制工作將持續進行，絕不鬆懈。前鎮分局分局長黃元民呼籲，大型車輛駕駛人務必落實車輛安全設備檢查，依規定裝設行車視野輔助系統，並遵守行駛路線及各項交通規範；一般用路人亦應提高警覺，與大型車保持安全距離，避免進入視野死角區域。前鎮分局將持續透過「教育宣導」與「強力執法」雙管齊下，除深化校園交通安全教育外，亦針對違規行為加強查處，全面提升交通安全防制作為，讓市民都能「平平安安出門，快快樂樂回家」。