幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）是螺旋狀具有纖毛的細菌，是引發胃癌的元凶之一，被世界衛生組織（WHO）歸類為一級致癌物。秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師表示，幽門螺旋桿菌在台灣有50%的人中鏢卻不知，常被當作吃壞肚子而忽視，若長期未治療會演變成胃癌、胃潰瘍等。建議4類人「長期胃痛、胃脹、消化不良者」、「有家族病史者」、「曾確診胃潰瘍或十二指腸潰瘍者」、「45歲以上從未做過胃部檢查者」盡早安排篩檢。
「隱形胃殺手」輕忽恐釀癌！50%台灣人不知中鏢
黃士維醫師近日在臉書粉專分享，表示「幽門螺旋桿菌」在台灣是感染率超過50%的常見細菌，也是國人忽略的隱形胃部殺手，多數人中鏢後完全不曉得，大部分感染者沒有明顯症狀，頂多偶爾胃脹、胃痛、容易打嗝，常被當作「壓力太大」或「吃壞東西」而忽視。
但黃士維醫師警告，若感染幽門螺旋桿菌長期未治療，後續可能引發「胃潰瘍與十二指腸潰瘍、慢性萎縮性胃炎或胃癌」等3種嚴重疾病，建議即早篩檢。
幽門螺旋桿菌篩檢不只胃鏡！3種檢查方式一次看
至於「幽門螺旋桿菌篩檢」是如何檢查的呢？多數人認為胃部檢查事前準備繁瑣又麻煩，但黃士維破除迷思，表示幽門螺旋桿菌的篩查非常簡單，不一定只能做胃鏡，主要有以下三種方式：
🟡碳13呼氣測試：喝一小杯藥水後吹氣，完全不痛、準確率高，是目前最方便的非侵入性檢測。
🟡糞便抗原檢測：採集糞便樣本送檢，簡單方便又準確，適合不想做胃鏡的人。
🟡胃鏡切片：做胃鏡時同步取樣，準確度最高，適合已有明顯胃部症狀或需要全面評估的人。
幽門螺旋桿菌可根除！4類人別拖快檢查
黃士維表示，目前臨床上通常使用「三合療法」或「四合療法」，可透過抗生素搭配胃藥，療程約10至14天，根除率高達90%以上，治療完成後，不只胃潰瘍復發率大幅下降，慢性胃炎也能獲得得到改善。
黃士維建議，若是「長期胃痛、胃脹、消化不良者」、「家族有胃癌或胃潰瘍病史者」、「曾確診胃潰瘍或十二指腸潰瘍者」、「45歲以上從未做過胃部相關檢查者」4類狀況的民眾，最應該盡快安排篩檢。
資料來源：黃士維臉書
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黃士維醫師近日在臉書粉專分享，表示「幽門螺旋桿菌」在台灣是感染率超過50%的常見細菌，也是國人忽略的隱形胃部殺手，多數人中鏢後完全不曉得，大部分感染者沒有明顯症狀，頂多偶爾胃脹、胃痛、容易打嗝，常被當作「壓力太大」或「吃壞東西」而忽視。
但黃士維醫師警告，若感染幽門螺旋桿菌長期未治療，後續可能引發「胃潰瘍與十二指腸潰瘍、慢性萎縮性胃炎或胃癌」等3種嚴重疾病，建議即早篩檢。
至於「幽門螺旋桿菌篩檢」是如何檢查的呢？多數人認為胃部檢查事前準備繁瑣又麻煩，但黃士維破除迷思，表示幽門螺旋桿菌的篩查非常簡單，不一定只能做胃鏡，主要有以下三種方式：
🟡碳13呼氣測試：喝一小杯藥水後吹氣，完全不痛、準確率高，是目前最方便的非侵入性檢測。
🟡糞便抗原檢測：採集糞便樣本送檢，簡單方便又準確，適合不想做胃鏡的人。
🟡胃鏡切片：做胃鏡時同步取樣，準確度最高，適合已有明顯胃部症狀或需要全面評估的人。
黃士維表示，目前臨床上通常使用「三合療法」或「四合療法」，可透過抗生素搭配胃藥，療程約10至14天，根除率高達90%以上，治療完成後，不只胃潰瘍復發率大幅下降，慢性胃炎也能獲得得到改善。
黃士維建議，若是「長期胃痛、胃脹、消化不良者」、「家族有胃癌或胃潰瘍病史者」、「曾確診胃潰瘍或十二指腸潰瘍者」、「45歲以上從未做過胃部相關檢查者」4類狀況的民眾，最應該盡快安排篩檢。