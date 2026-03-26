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美國與以色列自2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊，伊朗也對以色列與多個中東國家發動飛彈與無人機襲擊。美國總統川普原訂3月底訪問中國，與中國國家主席習近平見面，舉行川習會。川習會因美伊戰爭確定延遲至5月14、15日。針對對美軍購是否因川習會延後而受到影響，國防部長顧立雄今（26）日表示，獲得美方願意供售的保證信，也跟美國戰爭部安合局保持綿密溝通，還在美方內部審議，沒收到延緩通知。《紐約時報》2月28日時曾報導，為免美國總統川普4月訪問中國，並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項130億美元（約4000億新台幣）的對台軍購。如今川習會延至5月舉行，美台軍售是否受影響引發關注。立院外交及國防委員會今日繼續審查軍購特別條例，媒體詢問如何說服在野黨支持院版軍購條例？顧立雄表示，無人載具應用他昨天在委員會講清楚了，從俄烏戰爭、美伊衝突中可發現無人載具新形態戰爭中發揮關鍵性影響力，無人機部分一定要建構強化防衛人性的國防自主生產能力，希望透過特別預算有長單、有規模效應助推國內產業，透過迭代創新能夠提升達到作戰關鍵力量。顧立雄說，這部分專案報告中已說明，不管是防空、聯合防衛反登陸、國土防衛作戰、指揮決策，AI建置是有必要的，希望國防部提出的這兩項朝野能支持。媒體問若朝野協商需要一個月冷凍期，會不會擔心3月底三讀目標落空？顧立雄回應說，他們沒辦法預期什麼時候通過，簽署發價書的首期款付款，有跟美方協商是否能展延一段時間，降低支付比例。針對川習會延至5月中，是否擔心影響軍購？顧立雄說，獲得美方願意供售的保證信，也跟美國戰爭部安合局保持綿密溝通，還在美方內部審議，迄今沒收到任何延緩的通知。