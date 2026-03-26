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▲廖思惟2年前在小紅書上，PO出一張自己小時候的嬰兒照，被猜測當時已得知懷孕消息。（圖／廖思惟小紅書）

台灣名媛孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢的26歲女兒廖思惟，近日遭爆已在澳洲未婚生子，母親孫芸芸也證實消息。不料之後又傳出廖思惟的孩子已1歲，還有人挖出她早在2024年2月25日，就曾PO出一張自己小時候的嬰兒照，被猜測當時就已得知懷孕，未婚生子消息疑早有端倪，讓網友開始狂挖時間線。廖思惟爆出懷孕後，傳出該消息早已在澳洲華人圈流傳，還有人在去年10月就看到孫芸芸推著嬰兒車在公園散步，孩子目測約1歲。而近日又有網友翻出廖思惟在2024年2月25日，突然於小紅書PO出一張自己泛黃的嬰兒照，寫下「小時候」。只見她被粉色毯子包住，旁邊還有一隻白色「抖抖狗」布娃娃，非常可愛。據悉，當時廖思惟PO照後，就有網友開玩笑留言表示「我以為妳生孩子了」，不料兩年後未婚生子，也讓許多人開始推算時間線，猜測PO照當時，就是發現懷孕的時候，「這應該是剛發現懷孕，正在想像未來孩子的模樣」，再度引發討論。廖思惟近日遭週刊爆料已在澳洲低調生產，且整個懷孕過程完全保密，直到消息外流才曝光，讓外界都非常震驚。據悉，孩子生父也是有豪門背景人士，但雙方目前已分手，廖思惟選擇獨自面對新身分。據悉，廖思惟得知懷孕後選擇生下孩子，與女兒感情深厚的孫芸芸則特地越洋陪產。《NOWNEWS今日新聞》也詢問孫芸芸，孫芸芸證實消息：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心」。而微風集團則表示：「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心」。