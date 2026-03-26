我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦前民眾黨主席柯文哲京華城容積率弊案、政治獻金案，今（26日）一審宣判即將出爐，引發各界關注。而在柯文哲遭到起訴至今，不少小草經常會到台北地檢署外聲援。宣判在即，4名關鍵被告包括柯文哲、沈慶京、應曉薇以及李文宗將親自到庭聽判。而民眾黨雖未動員包車聲援柯文哲，仍申請愛國西路集會遊行，為避免現場出現突發狀況，警方也動員80名警力到場維護治安，並架設鐵馬、護欄警戒。歷經一年多的審理，台北地院今（26日）下午2時30分即將一審宣判，全案除了核心人物柯文哲外，包括威京集團主席沈慶京、前台北市議員應曉薇及李文宗均到庭聽判。而從柯文哲開庭至今，不少小草自發性到場聲援，甚至前往旁聽。今（26日）預估仍會有不少小草到場，恐怕出現龐大人潮，民眾黨也提前在愛國西路上申請集會遊行地點。對此，北市警局不敢大意，動員80名警力到場進行維安。對於不動員北上的原因，民眾黨台中市議員江和樹昨（25日）受訪時透露，有不少支持者打到服務處詢問是否有包車北上聲援，但因柯文哲「不愛麻煩別人」加上宣判日為上班日，故用大眾運輸共乘等方式各自於今（26日）下午1時前往台北地院聲援，也呼籲支持者要保持冷靜、不要抗議，只需要到場幫柯文哲加油。他提到，只要阿北不放棄，大家就不會放棄，「阿北一定清清白白，小草們一起來捍衛柯文哲的清白！」