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亞洲受創最深：波斯灣能源的最大買家

台灣半導體業斷料危機

美國與以色列自2月28日對伊朗開戰以來，德黑蘭實質上封鎖承載全球五分之一能源市場的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。外媒報導指出，若是荷姆茲海峽完全關閉，亞洲能源市場將受到嚴重影響，其中巴基斯坦、日本、中國與台灣受創最深。根據《紐約時報》週二報導，波斯灣供應了全球約五分之一的能源需求。隨著伊朗有效封鎖航運，國際油氣價格飆升，進而導致汽油、航空燃料等產品變得更加昂貴。從美國洛杉磯到巴基斯坦的拉合爾，無人不深受其害。隨著全球陷入能源危機，部分國家的感受尤為強烈。在2024年，每天有將近2100萬桶石油通過荷姆茲海峽，其中五分之四銷往亞洲。中國長期以來一直是波斯灣油氣的最大買家，其總供應量中有超過三分之一來自該地區，此次中斷對北京影響巨大。為了節省能源儲備，巴基斯坦政府已考慮實施每週工作四天，並推行遠距教學與辦公。此外，印度已傳出液化石油氣短缺，泰國政府的燃料補貼基金也出現赤字。由於航空燃料短缺，全亞洲的航空公司已取消數千架航班。台灣則是亞洲受荷姆茲海峽危機影響的關鍵國家。除了依賴海灣國家的石油和能源出口之外，台灣晶片產業需靠氦氣和其他資源來維持運作。彭博社報導指出，台積電（TSMC）嚴重依賴的氦氣和硫主要來自中東。如果這些資源的供應或電力出現中斷，將直接重創全球人工智慧（AI）基礎設施建設與技術市場。儘管台灣政府表示有足夠的儲備，但專家和企業高層擔心，如果衝突持續下去，可能會出現危機。