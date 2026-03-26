台北文華東方酒店表示，今年再度與「亞洲主廚高峰會」ICSA (International Chef Summit Asia) 合作，於4月25日（六）在米其林指南入選餐廳「Bencotto」獨家舉辦「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，盛邀韓國人氣節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》備受矚目的名廚來台客座，包含明星主廚崔鉉碩、吳世得、女主廚朴恩影等，聯袂台灣團隊共8位廚藝名師同台獻藝。16手聯烹極致餐酒饗宴為8道式午間與晚間套餐，搭配5款香檳及精選佐餐美酒 ，每位新台幣1萬8888元+10%。訂位請逕至台北文華東方官網預訂或致電 +886 2 2715 6888。
韓國美食節目《拜託了冰箱》與《黑白大廚》 知名度最高主廚崔鉉碩再度來台
為今年亞洲頂尖美饌交流盛會揭開序幕的「十六手聯烹八道式極致餐酒饗宴」，邀集極具指標性地位的名廚齊聚台北，聯手打造一場橫跨地域與文化的美食饗宴，重量級夢幻國際主廚陣容包括《拜託了冰箱》與《黑白大廚》明星主廚：韓國最具代表性的當代主廚之一的崔鉉碩 (Choi Hyun-seok) 再度來到台北。
他以法式料理技法重新詮釋韓國食材與地方風味，展現現代 Fine Dining 的精緻風格，是韓國最具影響力的料理媒體人物之一。其餐廳 「CHOI. 」融合歐式技法與現代韓式精神，並被《Bloomberg》譽為首爾最難預訂的餐廳之一。
還有韓國新生代備受矚目的亮眼女主廚朴恩影 (Park Eun-young)，師承中餐名廚呂敬來，以現代手法詮釋中華料理，展現細膩而層次分明的風味，現任首爾現代摩登中餐廳「NUWA」主廚。
18年廚藝經驗吳世得 曾任韓劇《暴君的廚師》美食顧問
以及韓國知名主廚與料理媒體人吳世得 (Oh Se-deuk)，擁有超過18年的廚藝經驗為「親密 Chinmeal」現代法式餐廳主廚，並於近期擔任韓劇《暴君的廚師》美食顧問。擅長以法式技法融合亞洲風味於多間餐廳擔任顧問。
還有義大利米其林一星餐廳主廚法布里齊奧‧費拉里 (Fabrizio Ferrari)，現為韓國首爾「Fabrizio’s Kitchen」餐廳主廚，以結合義大利傳統料理與當代創新技法而聞名。
16手連烹名單包含台灣法餐教母、世界麵包大賽冠軍
此次餐會也有兩位台灣名師：台灣高端西式餐飲領域的重要代表人物之一的「鹽之華」黎俞君主廚 (Justine Li)，在業界被尊稱為「台灣法餐教母」。還有世界級競賽冠軍得主、國際級烘焙職人吳寶春師傅 (Wu Pao Chun)，他為台灣職人精神代表人物，以深厚技藝與土地連結，將傳統麵包工藝推向國際高度。
此外，酒店榮獲米其林指南入選及義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定的義大利餐廳「Bencotto」主廚馬利歐‧奎達 (Mario Quarta)與新任行政西點主廚胡利雲 (Heat Wu) 亦將加入聯手獻藝。集結8位星光名師16手聯烹打造八道式的「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，每位費用1萬8888元+10%，搭配5款頂級佐餐佳釀。
台北晶華酒店迎兒童節、復活節 打造復活節造型甜點
迎接兒童連假及復活節，台北晶華酒店自4月1日起至30日推出一系列好吃好玩的活動，打造親子同歡的「晶華童心月」。一樓Regent Gift Shop有連年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕搭配可愛俏皮的「復活節造型甜點」。栢麗廳則推出應景餐點並設置專為親子打卡遊憩的「晶華童心專區」。中庭高台也將化身為一座「繽紛花園」，大片草皮上佈置有萌趣的兔子與彩蛋，營造童真且溫暖的氛圍。此外，客房同步推出「晶華童樂假期」住房專案，房客除了能帶回網路爆紅甜品「Teddy Beurre House杜拜巧克力可頌組」，還可以報名參加闔家共玩的「趣味滾蛋競賽」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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為今年亞洲頂尖美饌交流盛會揭開序幕的「十六手聯烹八道式極致餐酒饗宴」，邀集極具指標性地位的名廚齊聚台北，聯手打造一場橫跨地域與文化的美食饗宴，重量級夢幻國際主廚陣容包括《拜託了冰箱》與《黑白大廚》明星主廚：韓國最具代表性的當代主廚之一的崔鉉碩 (Choi Hyun-seok) 再度來到台北。
還有韓國新生代備受矚目的亮眼女主廚朴恩影 (Park Eun-young)，師承中餐名廚呂敬來，以現代手法詮釋中華料理，展現細膩而層次分明的風味，現任首爾現代摩登中餐廳「NUWA」主廚。
18年廚藝經驗吳世得 曾任韓劇《暴君的廚師》美食顧問
以及韓國知名主廚與料理媒體人吳世得 (Oh Se-deuk)，擁有超過18年的廚藝經驗為「親密 Chinmeal」現代法式餐廳主廚，並於近期擔任韓劇《暴君的廚師》美食顧問。擅長以法式技法融合亞洲風味於多間餐廳擔任顧問。
還有義大利米其林一星餐廳主廚法布里齊奧‧費拉里 (Fabrizio Ferrari)，現為韓國首爾「Fabrizio’s Kitchen」餐廳主廚，以結合義大利傳統料理與當代創新技法而聞名。
16手連烹名單包含台灣法餐教母、世界麵包大賽冠軍
此次餐會也有兩位台灣名師：台灣高端西式餐飲領域的重要代表人物之一的「鹽之華」黎俞君主廚 (Justine Li)，在業界被尊稱為「台灣法餐教母」。還有世界級競賽冠軍得主、國際級烘焙職人吳寶春師傅 (Wu Pao Chun)，他為台灣職人精神代表人物，以深厚技藝與土地連結，將傳統麵包工藝推向國際高度。
此外，酒店榮獲米其林指南入選及義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定的義大利餐廳「Bencotto」主廚馬利歐‧奎達 (Mario Quarta)與新任行政西點主廚胡利雲 (Heat Wu) 亦將加入聯手獻藝。集結8位星光名師16手聯烹打造八道式的「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，每位費用1萬8888元+10%，搭配5款頂級佐餐佳釀。
迎接兒童連假及復活節，台北晶華酒店自4月1日起至30日推出一系列好吃好玩的活動，打造親子同歡的「晶華童心月」。一樓Regent Gift Shop有連年熱銷的「晶華出奇蛋」鴕鳥蛋蛋糕搭配可愛俏皮的「復活節造型甜點」。栢麗廳則推出應景餐點並設置專為親子打卡遊憩的「晶華童心專區」。中庭高台也將化身為一座「繽紛花園」，大片草皮上佈置有萌趣的兔子與彩蛋，營造童真且溫暖的氛圍。此外，客房同步推出「晶華童樂假期」住房專案，房客除了能帶回網路爆紅甜品「Teddy Beurre House杜拜巧克力可頌組」，還可以報名參加闔家共玩的「趣味滾蛋競賽」。
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