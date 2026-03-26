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去（2025）年12月26日開在苗栗1億大樂透頭獎，中獎人也現身領獎。根據台灣彩券公司總經理謝志宏透露，這名中獎人是一名年約50歲婦女，買菜時順路花100元買了2注大樂透，幸運中了1億元頭獎，但因她之前就辭職在家照顧長輩，由弟弟一肩扛起家計，中獎第一時間馬上打電話給弟弟，告訴他「你可以退休了」，並打算帶80歲的母親搭乘郵輪出國旅遊，完成老人家多年心願。謝志宏表示，中獎人是跟弟弟一起來領獎，中獎消息也只跟弟弟說。她本來是一家公司當會計，之前因家中長輩生病需長期照顧，她辭掉工作，家中生計由在科技業上班的弟弟一肩扛起。因此，在得知自己中了1億元大樂透頭獎後，中獎人還沒想到要怎麼用這筆意外之財，就馬上打給在科技公司上班的弟弟，第一句話就是說：「你可以退休了」，希望弟弟不要再這麼辛苦。其實，中1億大樂透也很意外，中獎人是去菜市場買菜時，突然買彩券的念頭浮現，就花了100元買了2注大樂透，而且還是在開獎第二天，看到新聞播報頭獎開出地點，才對獎確定自己中了頭獎，並把中獎彩券當成書籤夾在書本中，因為家中只有她與媽媽同住，不擔心有人去翻書弄掉，只是她還是會天天去檢查一下。在扣除稅金、實領約8000萬的獎金後，這名中獎人也很大方，決定捐出1000萬元給中國信託慈善基金會，幫助更多需要的人，剩下的錢她也想帶高齡80多歲的母親出國，只是媽媽久病剛癒、體力有限，她也聽了謝志宏建議，打算搭郵輪出國旅遊。