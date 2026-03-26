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民眾黨創黨主席柯文哲捲入台北市長任內京華城案，北院今（26）日下午2點30分一審宣判。民眾黨預訂宣判後今日下午5點舉行記者會，柯文哲、民眾黨主席黃國昌將出席。小草也將北上集結聲援柯文哲。民眾黨創黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城、總統選舉政治獻金等案2024年12月26日，北檢依貪污、圖利、侵占、背信等四項罪名，起訴柯文哲，合計求刑28年6個月。在羈押1年後，北院在2025年9月裁定柯文哲以7000萬元交保。北院今日下午2點半將一審宣判，北市警局也部署80名警力維護秩序。民眾黨預計下午5點召開「柯文哲司法記者會」，地點為台大國際會議中心，出席人員包括柯文哲及律師團、黃國昌等人。民眾黨支持者也透過「TeamKP」社群號召集結，「親愛的小草們，3月26日是一個大家一起等待已久的日子，宣判結束後，阿北及國昌老師、律師團會在台大會議中心舉行記者會，『無論結果如何，我們都想讓阿北知道——你從來不是一個人』」。