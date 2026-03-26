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柯文哲涉4大罪 求處刑度一覽

圖利罪：15年

違背職務收賄：併入計算

公益侵占：11年

背信罪：2年6月

前台北市長柯文哲、民眾黨主席柯文哲涉京華城案，政治獻金公益侵占、背信等，遭台北地檢署起訴求刑28年半，台北地方法院定於今日（26日）下午2時30分進行一審宣判。不過，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，一但柯文哲被判處超過10年有期徒刑，就無法參選正副總統，這也意味者柯文哲2028年總統大選的政治夢，恐就此止步。根據《總統副總統選舉罷免法》第26條的嚴格限制，凡是曾犯貪汙罪經判決確定，或受死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑尚未確定者，不得登記參選。然而，柯文哲目前遭北檢依圖利罪、違背職務收賄、公益侵占、背信罪等四大罪起訴，被具體求刑28年6月，因此，無論最終判定有罪的罪名數量為何，只要法院裁定之應執行刑達十年以上，柯文哲便會因觸及該法的限制門檻，喪失參與總統大選的資格，這也讓此案的判決結果成為其政治生涯存續的關鍵。檢方指控，柯文哲在京華城案中，明知該改建案不符合都市更新定義，卻仍濫用市長職權配合威京集團主席沈慶京需求，指示時任副市長彭振聲及都發局總工程司邵琇珮，核予京華城20％容積獎勵，協助威京集團獲取逾121億元的土地開發不法利益。檢方調查指出，沈慶京疑似透過兩條路徑行賄柯文哲，首先由朱亞虎與張志澄指派7名員工擔任人頭，捐贈210萬元政治獻金給民眾黨，並由李文宗傳訊致謝；其次，北檢從柯文哲隨身碟的「小沈1500」紀錄中，比對沈慶京同期的提款紀錄，認定柯文哲在出席京華城動土典禮後，曾親自收受沈慶京交付的1500萬元賄款。北檢指控，前民眾黨主席柯文哲涉嫌收受基隆市長謝國樑母親林曼麗、東方文華董事長林命群等3人透過時任民眾黨副秘書長邱佩琳轉交的600萬元，且未存入政治獻金專戶。此外，柯文哲將肖像權授權木可公司，並以授權金名義支付1500萬元，是利用迂迴手段將政治獻金挪為私用，並涉嫌動用124萬餘元政治獻金支付木可員工薪資。另外，柯文哲於敗選後委託國際電影公司董事長邱復生規劃網站並支付100萬元，亦被認定違法挪用。檢方指出，時任競辦財務長李文宗與木可負責人李文娟，涉嫌與柯文哲共同侵占木可公司網宣收入4133萬餘元及演唱會盈餘77萬餘元。另有採風情資分析公司配合要求，將300萬元捐款改匯木可公司並取得不實發票，以商業交易名義掩飾捐贈行為。檢察官認定，眾望基金會創辦人柯文哲、董事長李文宗並未將基金會收到的捐款全用於社福關懷，挪用827萬1095元付給13名從事黨務、選務的員工，損害眾望基金會的利益。