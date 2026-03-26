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▲藝人蕭淑慎（左）老公梁軒安（右）近期因涉嫌性侵旗下特助，本月18日遭士林地院以妨害性自主罪一審判刑4年10個月。對此，他回應《NOWNEWS今日新聞》時提出9點說明，並表示要大家別再寫他太太，因此事跟老婆無關。（圖／翻攝自梁軒安 Eagle-軒爺臉書）

女星蕭淑慎的老公梁軒安，因涉嫌性侵旗下女特助，於本月18日遭士林地院以妨害性自主罪一審判刑4年10個月。判決出爐後，外界高度關注兩人的婚姻狀態。昨（25）日晚間，蕭淑慎與老公同框出席活動。面對官司爭議，蕭淑慎冷靜回應，表示一切交由司法處理」，直言自己的心情並未受到影響，生活依舊照著原本的步調走，態度冷靜得彷彿在看與自身無關的事物。根據《壹蘋》報導，昨晚蕭淑慎特別陪同梁軒安，出席台北雄鷹扶輪社活動。蕭淑慎在受訪時表示，自己非常支持老公投入扶輪社，更誇讚他對社團的用心經營。平時她也常隨著老公參與法人社團活動、赴珠港澳地區探查房產投資市場，甚至一起做公益，以行動證明對丈夫的支持。針對性侵一審判決與相關報導，梁軒安昨日也以9點聲明回應《NOWNEWS今日新聞》大聲喊冤。他澄清受害的蔡女並非外界所稱的藝人，當初是出於善意才提供特助職務給對方，直指這一連串的指控「懷疑就是設局」。同時，他也質疑案件中的郭姓證人因過去提告不成而挾怨報復，強調自己手中仍保留未公開的證據，後續將交由律師處理並堅持上訴到底。在聲明中，梁軒安也極力護妻，強調案件純屬個人事務，呼籲外界：「此事跟我太太沒有關聯，不要下標一直寫她。」至於兩人目前的夫妻關係狀態，梁軒安則大方回應：「我跟我太太一直都很好！」他透露私底下的寵妻日常，表示自己每天的第一份工作就是洗貓砂盆、清貓砂，因為家裡養了12隻貓咪。他表示：「她（蕭淑慎）就是在家，做她任何喜歡的事情，把身體顧好即可。」破除外界對兩人感情生變的揣測。