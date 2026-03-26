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民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯《反滲透法》等罪被起訴，目前羈押中。網紅「四叉貓」劉宇昨（25）日帶大家「導讀」徐春鶯的起訴書，直呼民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌都在說謊！徐春鶯涉接受中共指示替指定候選人站台造勢、從事地下匯兌及詐貸，新北地檢署依涉犯反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴並求重刑。對此，四叉貓昨晚帶領大家「導讀」徐春鶯起訴書，2023年1月12日，徐春鶯透過當時剛卸任民眾黨秘書長謝立功與柯文哲吃飯，雙方還有合照，柯文哲跟徐春鶯說，將來要發展中配組織。同年4至6月，當時在民眾黨負責選舉布局、不分區名單規劃的黃珊珊，與時任柯文哲競辦主任周榆修多次邀約徐春鶯洽談，希望能夠延攬徐春鶯擔任民眾黨新住民主委，並願意將徐春鶯列入民眾黨不分區立委名單。同年2023年11月1日，民眾黨不分區立委名單放入中配徐春鶯的事件爆發，柯文哲回應「這是典型的製造假新聞」、「我還沒有看過徐春鶯」；此外，黃國昌昨受訪時表示，徐春鶯當初是參加民眾黨海選才放入不分區名單的。不過翻開起訴書、對照當年的時間軸，卻讓四叉貓直言，「原來柯文哲跟黃國昌都在說謊」。