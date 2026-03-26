我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川今(26)日在臉書透露，接下來幾個月要做到「路平」都不是件容易的事情。他更舉出蝴蝶效應，稱中央政府一定要2025達成非核家園的「神聖目標」，才在幾天前宣布重啟核電，蝴蝶白飛好幾年，更示警今年竹苗、中南部可能缺水，稱「我正忙著選舉，我只希望政府能夠看到這些遠遠近近的蝴蝶，早點拿出對策。」「蝴蝶飛起來了」，李四川今在臉書表示，他常說地方首長至少要做到「路平燈亮水溝通」。要做到「路平」，接下來幾個月看起來可能都不是件容易的事了。市府的老同事打電話說，因為美伊戰爭造成石化業原料嚴重短缺，瀝青嚴重缺貨。承攬路平工程的業者無奈的說，接下來道路銑鋪、更新、維護等工程，都將面臨瀝青缺料的問題。李四川指出，氣象學有一個專有名詞「蝴蝶效應」，在一個動態系統中，極微小的變化可能導致連鎖反應，最後產生巨大、長期的結果。美伊戰爭正在全世界引發巨大的蝴蝶效應。在臺灣，所有和石化業相關的衍生產品、來自印度的製藥原料，由於航運阻斷或是成本劇增，不只是同聲喊漲，甚至已經面臨斷貨。只要你生活裡用得到任何含有塑膠成分的產品，包括塑膠袋、手搖杯、免洗餐具，或是你有服用大多數的學名藥，你就等著漲價吧。李四川更指出，更別說石油和天然氣了。臺灣現在有50%左右的電力是依靠天然氣，這還不包括家用的天然氣與餐飲業使用的桶裝瓦斯。早在美伊戰爭之前，這幾年和AI相關的半導體產業以及用電量龐大的算力中心，早就可以預見到臺灣即將缺電的事實。中央政府卻一定要等到2025達成非核家園的「神聖目標」後，才在前幾天宣布重啟核電。蝴蝶們白飛了好幾年。李四川也擔憂，今年竹苗地區以及中南部很可能缺水的問題。西部地區今年創下75年來冬季降雨最低紀錄，全臺灣目前已經有12座水庫的蓄水量低於40%。如果4月份的梅雨降雨量不如預期，農業用水、民生用水、科技園區的用水，都可能受到影響。「我正忙著選舉，我只希望政府能夠看到這些遠遠近近的蝴蝶，早點拿出對策。」