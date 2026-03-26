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韓國「毒品王」朴汪烈被遣返 扯出客戶是黃荷娜

黃荷娜曾跟朴有天吸毒 判緩刑死性不改持續注射

南陽乳業創辦人的外孫女、同時也是朴有天的前未婚妻黃荷娜，被揭發曾是「毒品王」朴汪烈的客戶！根據韓媒報導，曾在2016年於菲律賓巴科洛德市的甘蔗田殺害3名韓國人、並奪走7億2000萬韓元（約台幣1600萬元）賭場資金，同時也是大毒梟的朴汪烈，於25日被遣返回韓，意外揭露他在獄中都是靠Telegram賣毒，每個月都賣出60公斤的毒品，因此有「毒品王」封號，而黃荷娜就是他的客戶之一，加上她是前BIGBANG成員勝利Burning Sun的VIP，Burning Sun的毒品細節可能再被挖出！先前被關押在菲律賓的朴汪烈，是2016年「甘蔗田殺人事件」主嫌，當年在韓國犯下約150億韓元（約台幣350萬元）吸金詐騙後潛逃海外，最終在菲律賓巴科洛德市一處甘蔗田槍殺3名同樣從韓國逃亡的男子，奪走對方持有的7億2000萬韓元賭場投資金後逃逸。該案後來也成為電影《犯罪都市2》與Disney+影集《地下菁英》的創作靈感。朴汪烈落網後雖被判60年徒刑，卻在獄中兩度越獄，甚至持續透過Telegram操控毒品交易，組織每月最多向韓國流入60公斤毒品，規模高達300億韓元（約台幣7億元），被列為「東南亞三大毒品王」之一。據了解，朴汪烈的毒品是透過韓國最大規模的供應網絡「Vatican Kingdom」流入市場，並傳出黃荷娜就是其中的客戶之一。她在2025年12月因違反毒品相關法規遭拘留，這次隨著朴旺烈被遣返回韓，案件關聯性被放大檢視；黃荷娜過去也被指是BIGBANG前成員勝利經營夜店Burning Sun的VIP，常出入該夜店，並曾被質疑參與迷幻派對，所以Burning Sun事件，可能會被重新翻出更多細節。黃荷娜過去就多次涉及毒品案件，2015年間曾在首爾龍山區住處吸食冰毒，並與前男友朴有天3度購買毒品、施打共6次，最終遭判緩刑。2023年她再被指控於首爾江南向熟人提供並注射毒品，之後一度逃往東南亞，在泰國與柬埔寨生活，直到2025年底才自行返韓接受調查。勝利是前BIGBANG成員，曾經營夜店Burning Sun，後來爆出打人事件，接連扯出賭博、性交易、仲介性交易、違反性暴力犯罪處罰特例法、外匯交易法、食品衛生法、業務侵占、特定經濟犯罪加重處罰法（侵占）、教唆特殊暴行等9項罪名，被判處1年6個月有期徒刑。