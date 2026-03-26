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▲動保處接獲通報派員張貼告示，建議民眾行經鳥巢時，可暫時戴帽、撐傘或繞道而行，不宜逗留或抬頭觀看鳥巢。（圖／北市動保處提供）

臺北市動物保護處今（26）日提醒，藍鵲從3月起開始繁殖及出現護巢行為，藍鵲為保護幼鳥而提高警戒，民眾路過鳥巢，可能會被飛撲、「巴頭」，請提高警覺，體諒藍鵲媽媽保護孩子的行為，共同守護生態及臺灣特有種。動保處指出，台灣藍鵲是台灣特有種，又稱長尾山娘，擁有鮮豔的藍色羽毛與修長尾羽，常成群活動，每年約3月至7月為藍鵲繁殖高峰期，展現高度社會性與合作育雛行為，是都市中難得可見的野生保育類動物。近年來，北市綠地營造與生態保育意識提升，藍鵲在山區與部分公園綠地出現頻率增加。繁殖期間若民眾靠近鳥巢範圍（通常位於樹梢），藍鵲可能為驅離潛在威脅而低空飛掠，屬於正常的防衛行為。根據動保處統計，北市去年接獲至少10件通報，其中以內湖區發生最多人鳥衝突案例。動保處在接獲通報時，即派員至事發地張貼告示提醒民眾。建議民眾行經鳥巢時，可暫時戴帽、撐傘或繞道而行，不宜逗留或抬頭觀看鳥巢。若遭遇藍鵲飛撲而來，記得保持冷靜、快速通過，以免被抓傷。動保處也呼籲，民眾勿刻意尋找或拍攝鳥巢、勿餵食野生鳥類、勿干擾幼鳥活動。若發現落巢幼鳥，請勿任意帶回，應先觀察周邊是否有親鳥照料，必要時可致電1959專線通報動物救援。另外提醒，台灣藍鵲是野生動物保育法法定保育類野生動物，民眾如果任意移除藍鵲的巢或幼雛，或直接反擊鳥隻，已涉違反野生動物保育法相關規定。若涉及騷擾虐待、獵捕宰殺等行為，可處最高5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金，請民眾千萬不要以身試法。