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馬英九基金會日前掀起一場「家變」風暴，前總統馬英九在專訪中指控，前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈「碰到財政紀律問題，我是六親不認」；這讓蕭旭岑難以嚥下這口氣，發出千字長文感嘆「他很多事情都忘記了」，也引發外界揣測馬英九失智。對此，財經網美胡采蘋分析，蕭旭岑獨自是做不出這個決定的，肯定跟「這人」反覆討論過，未來馬英九出席任何場合都是相當沒有尊嚴的，外界只會注意他的病態有多嚴重。胡采蘋指出，失智是一個過程，從輕度迷糊到嚴重失智，並不是立刻變就，而是在清醒與迷糊之間擺盪。在這個過程中，誰都可以利用失智的人，導致金溥聰或蕭旭岑可能都認為對方在操縱馬前總統。這種政治資產「有用」起來可以是非常有用的，例如康熙死前就是九門提督隆科多看管北京城，隆科多最後挾遺詔力挺雍正，雍正因而在九子奪嫡中爆冷出線。然而兄弟們都不信、不服，因為康熙臨終時其他人並不在場。這就是政治資產的威力。接著，胡采蘋提到，如果馬前總統真如今日多方指證之病情嚴重，那麼金溥聰想要拿到馬前總統的委託書，甚至馬前總統還在驅逐蕭旭岑的當天現身現場，這個過程很難沒有「周美青」的放行和協助。馬家人對此事可能是知情且同意。只要世人不知情，失智的前總統就仍然能有影響力，公開發表聲明、接受書面訪問、短暫的在公開活動中露面，甚至錄音錄影致詞，馬前總統仍然能作為一個政治資產對政局發揮影響力。胡采蘋直言，蕭旭岑既然已經找到新主，為了不讓金溥聰拿下這塊政治資產，最後的決定就是毀了它。保護自己聲譽的方法有很多種，公開病情其實不太可能是什麼單純的保護聲譽之舉，這其實是一個很大的政治決定。