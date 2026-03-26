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▲艾倫里奇森爆出打鄰居爭議，警方介入調查，發現是鄰居先衝到大街上，才引爆衝突，因此判定他是正當防衛。（圖／IG@alanritchson）

43歲美國好萊塢男星艾倫里奇森（艾倫瑞奇森、Alan Ritchson），曾出演過《神隱任務》、《飢餓遊戲：星火燎原》、《忍者龜》系列、《玩命關頭X》等作品。而近日他遭爆與鄰居在街頭發生肢體衝突，在大街揮拳的樣子還被拍下並於抖音瘋傳，火速引發熱議。不過在警方介入調查後，認定他的行為是正當防衛。艾倫里奇森在近日爆出跟鄰居發生肢體衝突的事件，根據《TMZ》報導，艾倫在3月21日騎摩托車，一名叫羅尼泰勒（Ronnie Taylor）的鄰居，突然情緒非常激動的衝出家門，並站在大街中間攔下他的車，指責艾倫像瘋子一樣於住宅區飆車，雙方便開始互罵。艾倫將摩托車放倒後推倒對方，兩人開始激烈拉扯與對罵，艾倫本想騎車離開，對方又兩度將他推倒，艾倫只好再度反擊，將鄰居壓制在地上後開始揮拳，還憤怒命令「待在地上別動」。而影片中，也可看到他將鄰居壓制、行使暴力的畫面。該鄰居也指控遭到艾倫揮拳、踢踹造成臉部出現瘀青與腫脹，除此之外，艾倫的車速也引發討論，據悉他當時車速近40英里（約64公里），很可能會危及公共安全。不料之後曝光的攝影機畫面中，可看到是鄰居先衝到街上攔車，並兩度推倒艾倫，才導致衝突更加激烈。因此田納西州布倫特伍德警方與檢方在調查完影片與證詞後，判定艾倫為正當防衛，將不提起任何刑事訴訟。但警方透露，案件曾考慮是否以魯莽危害他人安全罪名調查，不過艾倫本人未提告，因此檢方同意後便結案。艾倫里奇森的演藝之路並非一帆風順，早年他曾參加《美國偶像》海選，隨後在影集《超人首部曲》中飾演「水行俠」嶄露頭角，並在喜劇《藍山球隊》展現幽默的一面。儘管擁有優越的體格，他在好萊塢經歷了長達20年的起伏，還曾多次與大製作角色，像是雷神索爾等擦身而過，直到40歲後才憑藉紮實的演技與外型，迎來事業巔峰。2022年，他擊敗眾多對手接下影集《神隱任務》（Reacher）主角，188公分、魁梧強悍的形象被原著粉絲譽為「最完美的李奇」，澈底擺脫了電影版湯姆克魯斯的體型爭議。隨著該劇在全球爆紅，他不僅站穩了動作一線男星的地位，更進軍大銀幕演出《玩命關頭X》、《忍者龜》，並與阿諾·史瓦辛格、蓋·瑞奇等大咖合作，成為當今好萊塢的硬漢代表。