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台積電創辦人張忠謀與輝達執行長黃仁勳擁有多年深厚的友誼，張忠謀在自傳下冊提到，他於2013年徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電CEO，卻遭黃仁勳婉拒。黃仁勳接受最近訪問時也證實這段往事，表示因掛念輝達未來而做此選擇，也稱自己有責任實現這間公司成立並發展。黃仁勳最近接受美國Podcast主持人弗里德曼訪問時表示，「這個故事是真的。我沒有否認，而是深感榮幸，我當時就知道，就像我現在也知道，台積電是歷史上最具影響力的公司之一。」他說：「Morris（張忠謀）是我一生中最尊敬的商業領袖與私人好友之一，能夠得到他的邀請，讓我非常感動和榮幸。」不過，他解釋，當時他已經看見了輝達未來會成為什麼樣的公司，也看見了輝達可能帶來的影響力，那是一件非常重要的事，他有責任實現它，因此選擇婉拒。「所以我拒絕（張忠謀）了，不是因為這份工作不好，事實上這份工作機會好得難以置信。」此外，黃仁勳也被問到生死議題，他希望自己是在工作中離世，最好是瞬間，而非經歷漫長的痛苦。而他也不相信接班計畫，原因不是因為自己不會離開，而是如果真的在意自己離開之後公司的未來，那麼最該做的事就是不斷把知識、資訊、技能、經驗等傳遞出去。他說：「現在有很多我們想做的事情，而且現在都在我們的能力範圍內，也在我這一生可以達成的範圍內；你幾乎不可能不對它們抱有浪漫的情感」。