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國民黨北市議員第一階段登記截止，士林北投區議員新人黃子哲開撕黨內對手賴苡任，痛斥背骨仔、抓耙仔，罷瑤罷到把同志送蹲苦窯、被考紀會認定傷害黨譽卻毫無歉意，直言把國民黨當塑膠。賴苡任則回應，相關指控他都如實回答，考紀會認定他沒有違反黨紀。賴苡任表示，相關指控他在紀律委員會已經如實回答，根據媒體報導紀律委員會也已經認定本人沒有違反黨紀。北市花卉公司副董事長黃子哲昨完成初選登記，受訪時大酸黨內對手賴苡任，直言若不登記就可能讓備受爭議的人被提名，這是國民黨人不樂見的，「國民黨需要脫胎換骨，不是黑心背骨」黃子哲更在臉書開砲，為何罷瑤會罷到把自己同志送去蹲苦窯?出賣的人開心登記參選，被出賣的人傷心離開黨部，為什麼一個被考紀會認定傷害黨譽的同志，至今毫無悔意與歉意，連黃呂主委之前受訪時都說「這傷害太深」，結果這個人還大搖大擺的高調參選，是把國民黨當塑膠嗎？