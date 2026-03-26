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▲「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。（圖／官方提供）

LINE行事曆怎麼用？3種方式一次看

可設定自動提醒 跨群組管理更方便

▲在LINE共用行事曆中，行程參與成員都能一起掌握出席狀況。（圖／官方提供）

近日不少LINE用戶更新App後發現，聊天室中的日期、時間文字會自動變成帶有底線的藍字超連結，有網友直呼「藍字超醜」、「看了很煩」、「很容易誤觸」，事實上這是LINE近期推出的「行事曆」新功能，可直接從聊天室內出現的藍色超連結建立行程、跨群組整合管理，並支援自動提醒通知，但目前尚未看到可單獨關閉聊天室日期超連結的設定選項。近期應該有很多用戶發現，在LINE裡面輸入像是今天、明天、下午三點、日期等，字體都會出現藍色超連結，根據LINE官方說明，聊天室內的日期文字會自動轉成超連結，使用者點擊後即可建立行程；也可以透過長按訊息，直接選擇「行事曆」來新增活動。LINE表示，這項設計是為了減少用戶在對話中約時間後，還要來回翻訊息、切換其他行事曆App建檔的麻煩；在共用行事曆中，參與成員還能一起掌握出席狀況。LINE行事曆支援跨群組整合，能把不同聊天室建立的行程彙整查看， LINE官方也強調，行事曆支援提醒通知功能。建立活動時，可事先設定提醒，系統之後會透過已認證官方帳號「Service Messages」發送通知給預定參加成員，降低忘記赴約的情況。官方也預告，預計2026年7月還會推出LINE行事曆獨立應用程式，進一步擴充進階功能，並與LINE內建行事曆同步。