我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲（如圖）京華城案今將一審宣判。（圖／翻攝畫面）

柯文哲宣判14:30！YTR愛莉莎莎、葉氏特工昔力挺

▲柯文哲（如圖）與葉式特工拍片，風格搞笑又正經。（圖／翻攝自葉式特工YouTube）

葉式特工 ：30 更多「柯文哲宣判」相關新聞。

民眾黨創黨主席柯文哲捲入台北市長任內京華城案達1年多，今（26）日下午2時30分將一審宣判，支持者「小草」也將集結聲援柯文哲。而昔日公開表態支持的YouTuber包括愛莉莎莎、葉氏特工，言論一樣受到關注，前者不只跟柯文哲合體拍片，也在爆出京華城案時聲援：「拜託了，不談政治，這是人命」；葉式特工先前也替柯文哲拍攝政績影片，當他為對方落淚時，民眾黨立委黃珊珊還安慰「別哭、天終會亮。」愛莉莎莎公開表態，為柯文哲風格魅力傾倒，去年1月30日喊話「看別人受苦卻無能為力，比自己受苦還難受。」到了3月27日，也長文聲援柯文哲：「拜託了，不談政治，這是人命」，連同轉發民眾黨的貼文，「握有權力者請傾聽家屬、支持者最卑微的請求，請給柯文哲妥善醫療的權利！」語氣堅定不已。葉式特工先前也替柯文哲拍攝政績影片，「請大家支持柯文哲這個憨人！ 即使被誤解被潑髒水仍然真心為人民做事情的憨人！」怎料爆出京華城案後，他曾懷疑自身立場，如果屬實絕不再支持柯文哲，但若是政治抹黑，實在無法接受，當葉式特工為對方落淚時，民眾黨立委黃珊珊還安慰「別哭、天終會亮。」北院今下午2時30分將一審宣判京華城案，北市警局提前部署80名警力維護秩序，民眾黨預計下午5時召開「柯文哲司法記者會」，地點為台大國際會議中心，出席人員包括柯文哲、律師團、黃國昌等人，民眾黨支持者更透過「TeamKP」社群號召集結，直喊陪伴柯文哲路途每一時刻，「你從來不是一個人。」