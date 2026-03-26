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中國考研名師張雪峰因為突發心臟病，24日下午於蘇州去世，享年41歲。張雪峰過去長期鼓吹「武統台灣」，多次公開表態「一旦兩岸發生衝突，他願意出錢出力」，也因此在中國迅速累積聲量。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析張雪峰走紅模式結合了「焦慮販賣」與「民族主義」，在當下理性不易傳播的中國迅速放大情緒，「溫和沒有市場，極端反而更容易成功。這樣的角色，在中國恐怕還會不斷出現。」張雪峰，本名張子彪，1984年出生於黑龍江省齊齊哈爾市，鄭州大學畢業。雖然學歷不高，但張雪峰憑藉「七分鐘解讀34所985高校」的影片走紅，並在2021年時創立「峰學未來」。張雪峰平時熱愛跑步，時常參加馬拉松比賽。平常他也積極經營社群，經常發表誇張言論，雖然躍為頂流網紅，但也引發不少爭議。在去年「九三閱兵」時，張雪峰更在影片中稱，祖國要統一的時候，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬。3週後，張雪峰的社群帳號同步被禁止關注，微博顯示原因是「違反法律法規」。張雪峰在24日突發心臟不適，緊急送醫後仍搶救無效。蘇州峰學蔚來教育科技有限公司晚間發布訃告，指張雪峰因「心源性猝死」全力搶救無效，於2026年3月24日下午3時50分在蘇州逝世。矢板明夫在臉書上發文指出，張雪峰長期鼓吹「武力統一台灣」，是著名補習班老師，在年輕人當中具有相當影響力，曾多次公開表態，一旦兩岸發生衝突，他願意出錢出力。「把戰爭與個人立場直接綁在一起，這類言論，讓他在中國輿論場中迅速累積了聲量。」矢板明夫表示，在中國，張雪峰被視為非常成功的企業家，也是許多年輕人口中的「人生導師」。他從升學輔導起家，靠著分析大學科系、就業前景，用極其直白甚至帶點殘酷的語言，迅速打開市場，建立龐大的教育培訓事業。「他的核心能力，不是學術，而是『把焦慮說清楚，甚至放大』，再轉化為商業價值。」矢板明夫進一步稱，當這種「焦慮販賣」與「民族主義」結合，就形成了一種更具影響力的模式。「一方面，他告訴年輕人世界是殘酷的；另一方面，他又提供一種宣洩情緒的出口——透過強硬的國族立場，獲得認同與自信。」他也提到張雪峰公開表示「若祖國統一戰爭槍聲打響，我個人至少捐5000萬，公司整體將捐款1億元」的言論。矢板明夫對此直言，「在當下的中國，理性不易傳播，情緒卻可以迅速放大；溫和沒有市場，極端反而更容易『成功』。值得警惕的是，一個張雪峰離開了，但這樣的角色，在中國恐怕還會不斷出現。」