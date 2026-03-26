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▲YTR曉欣因抗癌而剃掉頭髮，每天戴假髮外出，她幽默說自己現在是百變小欣，每天更換造型。（圖／翻攝自曉欣IG@hhiuyyan）

▲YTR曉欣因抗癌而暫停更新頻道，但還是會在IG和粉絲分享近況，她秀出因開刀而留下的長疤。（圖／翻攝自曉欣IG@hhiuyyan）

香港人氣 YouTube 頻道「入實驗室撳Play掣」由曉欣與Wing兩位女孩搭檔主持，頻道主打美食探店與生活挑戰，深受年輕人喜愛。26歲的曉欣去年底突拋震撼彈，證實罹患罕見卵巢癌。經歷大手術切除14公分的惡性腫瘤後，她近日在社群平台更新近況，曬出為化療剃光頭的照片，以及貫穿半個肚子的長疤。儘管飽受病痛折磨，她仍幽默自嘲是「百變小欣」，十分堅強樂觀。進入今年3月後，曉欣因接受化療開始面臨嚴重的落髮問題。她在IG曬出由他人協助剃除金髮的實況照，更秀出術後從胃部一路往下直達褲頭的超長疤痕。面對外貌的巨大轉變，曉欣選擇用輕鬆幽默的態度應對。她發文笑說：「Hi，三月開始我就是百變小欣！有時候都會擔心我樓下的保全阿姨會不會覺得我很怪，今天長髮，明天短髮，後天變光頭。但最後發現，她根本連看都沒看過我一眼。」回顧這段艱辛的抗癌歷程，曉欣去年曾在頻道的影片中，與搭檔Wing落淚向粉絲告假。她表示，把觀眾都當成朋友，「總不能無緣無故消失卻不交代一聲。」當時她表示，一開始察覺身體不舒服時，看了幾家診所都以為只是普通的腸胃問題，但疼痛感卻始終沒有好轉。直到遇見幾位細心的醫師並安排進一步檢查，才赫然驚覺卵巢裡長了一顆長達14公分的惡性腫瘤。「26歲得癌症這件事對我來說，實在太像開玩笑了，是我從來沒想過的事。」曉欣回憶起剛拿到報告的那一刻，腦海中閃過無數個問號：「14公分的腫瘤是什麼概念？切除就沒事了嗎？癌症？真的是我嗎？」當時她的大腦還很抗拒接受這個噩耗，甚至心想「為什麼大家要說得這麼恐怖？」直到醫師們面色凝重地告知嚴重性，她才真正意識到事態不妙。曉欣在去年10月中旬勇敢動刀切除腫瘤，她在術後報平安的片段中開心地歡呼：「手術成功！」，但也無奈透露傷口實在太長、太痛，必須乖乖躺著休養，飲食也得變得超清淡、嚴格戒糖，暫時與所有美食絕緣。她形容，每天都要重新學習怎麼走路、睡覺和吃飯，但因為傷口太痛，連想大笑或是打個噴嚏，都得硬生生忍住長達半個月。曉欣去年接連面臨8月摯愛奶奶離世與10月罹癌的雙重打擊，接受治療後她特別感謝醫療團隊，以及家人、朋友與女友的悉心照顧，讓她深刻感受到自己是被愛的、不孤單的。對於原本頻道計畫好的轉型被迫打亂，曉欣除了感激搭檔與經紀人的無條件體諒，也把這次罹癌當作是人生遊戲裡的一場終極大魔王挑戰，她也跟粉絲約定：「雖然康復之路比想像中辛苦一點點，但我知道我一定做得到，等我打敗這個大魔王，我很快就會歸隊的。」