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▲陳沂（如圖）說自己如果是孫芸芸，也會支持女兒生下小孩。（圖／陳沂臉書）

台灣第一名媛孫芸芸的26歲愛女廖思惟在澳洲未婚生子，消息曝光後，引起外界高度關注。網紅陳沂認為，「如果生父真的是富二代的話，我是芸芸也一定叫女兒務必生下來」，她表示雖然孩子的爸爸不認帳，但可以去做親子鑑定，強制生父認領。而廖思惟沒結婚、不用服侍公婆也不缺錢，還能自行決定怎麼養育小孩，讓陳沂大讚是人生勝利組。孫芸芸低調飛澳洲陪伴廖思惟生子，小孩據說已經1歲大，而生父則在廖思惟懷孕期間就與其分手，廖思惟還是堅定把孩子生下來。對此，陳沂認為其實也不無道理，「」暗指小孩生下來後也有機會得到富二代父親的財產。陳沂因此高喊：「人生的分水嶺果然還是羊水呀」，部分網友認同她的觀點，但也有人覺得陳沂是在酸言酸語。陳沂因此2度發文談論此事，「陳沂解釋廖思惟未婚生子的好處，「不用結婚服侍公婆，怎麼養育小孩對方也不會有意見，有錢把自己打扮的漂漂亮亮，還能找保母、司機、家管，要感情也找小鮮肉，不用吃過期食品，這不是人生勝利組什麼才是？」除了陳沂外，廖思惟的粉絲其實也都支持她的決定，廖思惟的小紅書更湧進百人留言，恭喜她當媽媽，「富家女真的不需要婚姻，有個孩子就夠了，這樣最好」、「祝福，可以當最美辣媽」、「做自己最好，有錢有顏有孩子，人生最美好的事情」、「恭喜，最勇敢的媽媽」、「羨慕，有錢有孩沒老公」。