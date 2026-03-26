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馬英九基金會人事風波持續擴大，前總統馬英九接受媒體專訪時證實，前執行長蕭旭岑與前幕僚王光慈離職，與「財政紀律」問題有關；面對相關指控，蕭旭岑則出面喊冤，稱「他很多事情都忘記了」、「長輩忘記、懷疑你做什麼，能怎麼辦」，引發外界揣測馬英九失智。對此，律師林智群狠酸，蕭旭岑在這段期間是否也是狐假虎威，挾痴呆老闆以令諸侯？根據《鏡週刊》報導，整起風波起於一名長期隨侍馬英九的隨扈，日前因捲入職場不當管理爭議後請辭，並將基金會財務報告等內部資料，交給金溥聰接手掌管；而金在瞭解相關內容後，便向基金會董事高華柱告知，隨後再藉高報告給馬英九知道，最終引發馬英九不滿，才會授權金溥聰與高華柱處理此事。而蕭旭岑25日哽咽地說：「從事發到現在，馬英九不願意聽我解釋，我試圖聯繫見他，想說這16、17年的互動應該會聽我解釋，結果他完全不見我，我也很遺憾。」蕭旭岑感嘆，他很多事情都忘了，而且會沒有理由地懷疑；蕭旭岑更進一步透露，有老長官稱「馬總統早上還問我，為何旭岑跟光慈離開了？下午又說這2個人很可惡要法辦」，這讓其直呼非常心酸、無奈。林智群指出，某人被老闆趕出去，被老闆指責違反財政紀律；某人為了自清，不惜暗示老闆已經忘記很多事情，這種事情，按理不應該講出來，特別是從親信口中講出來。如果某人所稱為真，老闆已經傻了很久，那老闆傻了的期間，某人是否也是狐假虎威，挾痴呆老闆以令諸侯？