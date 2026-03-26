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▲▲北市實施路邊「機車與大型重型機車共用機車格位」2.0計畫實施地點。（圖／北市停管處提供）

為優化公有路外停車場空間管理並滿足各式新興載具停車需求，北市停車管理工程處宣布延續本市路邊「機車與大型重型機車共用機車格位」2.0計畫，將自4月6日起於全市24處公有路外停車場試辦大型重型機車停放機車格計畫，試辦期程預計為6個月。停管處表示，現行大型重型機車於所轄路外停車場僅能停放於汽車格位，常有「一機佔一車位」、汽車族群認為權益受損及大型重型機車族群爭取依停放面積收費等聲音。為瞭解及實踐不同車種族群的訴求及停車管理方式，本次試辦計畫採「雙軌制」收費與停放規範。停放於汽車區依各場小型車費率計收；停放於機車區依現場標誌指示，得斜向停放且以最多2格機車格位為限，比照各場機車費率之2倍計收，現場將設置之專屬停車須知牌面，引導車主遵循斜停規範並消弭民眾誤解。停管處指出，本次計畫優先挑選路外停車場機車區使用率及區位特性之代表場域進行壓力測試，後續希望可以藉由試辦期間數據收集，未來將依民眾的反饋和使用狀況進行評估，藉以檢視試辦成效及對後續計畫擴大實施範圍。